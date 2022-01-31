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Школярів у російському мегаполісі вперше порадували туалетним папером (відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Туалетний папір
Туалетний папір

Свято, втім, тривало недовго.

Поки мешканці російської глибинки скаржаться на дива сучасних технологій у вигляді оптоволоконних кабелів, до школярів у Новосибірську прийшло свято. Так у туалетах однієї зі шкіл з’явився справжній туалетний папір.

Про це пише Readovka.

На кадрах знятих ученицею новосибірської школи №172 помітно, як дівчинка із захопленням розповідає про те, що в їхньому навчальному закладі з’явилося таке диво, як сушарка для рук, мило та антисептик.

"У нас тут з’явився туалетний папір! Перший раз у житті" — із захопленням вимовляє учениця.

Втім, пишуть автори каналу, як виявилося, свято тривало недовго, а "експонати" були виставлені на загальний огляд тому, що до школи приїжджала перевіряюча комісія. Після її відбуття блага цивілізації знову були заховані від дітей.

До речі, Новосибірськ є третім за чисельністю населення містом Росії. У ньому проживає 1,6 мільйона людей, що ставить його в один ряд із Харковом, Мінськом та Варшавою.

Відео відразу викликало бурхливу реакцію від користувачів мережі.

Як повідомлялося раніше, у російському Кірові напередодні пройшло змагання серед школярів зі сноубордингу, після якого переможців нагородили "дуже цінними" призами у вигляді пакетиків кетчупу та майонезу.

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#Росія #Новосибірськ
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