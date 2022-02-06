Российские офицеры выступили против войны с Украиной: обращение к Путину обсуждают в сети

Заявление генерала в отставке вызвало обсуждение в сети.

По российском сегменте сети разлетелось обращение к президенту страны Владимиру Путину с призывами о недопущении войны с Украиной. Примечательно, что оно было обнародовано организацией, которая известна своим теплым отношением к СССР.

Соответствующее обращение от имени генерал-полковника в отставке и председателя "Общероссийского офицерского собрания" Леонида Ивашова было обнародовано на сайте этой организации.

Генерал высказал мнение, что ранее Россия и СССР вели "справедливые" войны, когда "были вынуждены" это делать, однако в настоящее время главной угрозой для современной страны является упадок в ключевых сферах жизнедеятельности, включая демографию.

Он отметил, что для России есть и внешние угрозы, но называет их некритическими. Отдельно он отметил, что даже НАТО не проявляет угрожающей активности.

"Нагнетаемая вокруг Украины ситуация носит, прежде всего, искусственный, корыстный характер для неких внутренних сил, РФ в том числе", — написал он.

Также он указал, что территории ОРДЛО признаются руководством России, как часть Украины, а непризнание Крыма российским со стороны мирового сообщества указывает на "несостоятельность российской внешней политики, и непривлекательность внутренней".

Ивашов заявил, что начало вторжения в Украину может "поставить под вопрос существование самой России" и обернется серьезными потерями для обеих сторон.

"От президента РФ, мы офицеры России, требуем отказаться от преступной политики провоцирования войны, в которой РФ окажется в одиночестве против объединенных сил Запада, создать условия для реализации на практике ст. 3 Конституции РФ и уйти в отставку", — написал он.

Это заявление вызвало бурную реакцию сети, например, политолог Сергей Запорожский назвал это "первым серьезным звоночком для Кремля".

Как сообщалось ранее, в конце января подписи к обращению с призывами о недопущении войны с Украиной начали собирать и многочисленные деятели культуры и науки России. Документ уже подписали музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писатель Виктор Шендерович и другие.