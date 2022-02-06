Російські офіцери виступили проти війни з Україною: звернення до Путіна обговорюють у мережі

Заява генерала у відставці викликала обговорення у мережі.

По російському сегменті мережі розлетілося звернення до президента країни Володимира Путіна із закликами про недопущення війни з Україною. Примітно, що його було оприлюднено організацією, яка відома своїм теплим ставленням до СРСР.

Відповідне звернення від імені генерал-полковника у відставці та голови "Загальноросійських офіцерських зборів" Леоніда Івашова було оприлюднено на сайті цієї організації.

Генерал висловив думку, що раніше Росія та СРСР вели "справедливі" війни, коли "були змушені" це робити, проте нині головною загрозою для сучасної країни є занепад у ключових сферах життєдіяльності, включаючи демографію.

Він зазначив, що для Росії є й зовнішні загрози, але називає їх некритичними. Окремо він зазначив, що навіть НАТО не виявляє загрозливої активності.

"Ситуація, що нагнітається навколо України, носить насамперед штучний, корисливий характер для якихось внутрішніх сил, РФ у тому числі", — написав він.

Також він зазначив, що території ОРДЛО визнаються керівництвом Росії, як частина України, а невизнання Криму російським з боку світової спільноти вказує на "неспроможність російської зовнішньої політики та непривабливість внутрішньої".

Івашов заявив, що початок вторгнення в Україну може "поставити під питання існування самої Росії" та обернеться серйозними втратами для обох сторін.

"Від президента РФ, ми офіцери Росії, вимагаємо відмовитися від злочинної політики провокування війни, в якій РФ опиниться на самоті проти об’єднаних сил Заходу, створити умови для реалізації на практиці ст. 3 Конституції РФ і піти у відставку ", — написав він.

Ця заява викликала бурхливу реакцію мережі, наприклад, політолог Сергій Запорізький назвав це "першим серйозним дзвіночком для Кремля".

Як повідомлялося раніше, наприкінці січня підписи до поводження із закликами про недопущення війни з Україною почали збирати і численні діячі культури та науки Росії. Документ уже підписали музикант Андрій Макаревич, актриса Лія Ахеджакова, письменник Віктор Шендерович та інші.