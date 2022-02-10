Украинского студента обвинили в лжеминировании школ в России: детали

ФСБ уже арестовала 14 человек

В России начались задержания людей, якобы причастных к серии ложных минирований на территории страны и некоторых других государств. Главную вину вменяют украинскому студенту Антону Осипчуку, который учится в Киеве.

Подробности сообщает российское издание "РБК".

Аресты проводились агентами Федеральной службы безопасности. Всего было задержано 14 человек, многие из них — еще несовершеннолетние. Часто "минирования" организовывались в школах, по просьбе учеником.

Некоторые из арестованных

Некоторые из арестованных

Подобное "развлечение", согласно информации правоохранителей, было платным — заказчики передавали деньги организаторам. После этого на почты учебных и других заведений приходили письма с уведомлениями о размещении взрывчатки.

Главой подобного сообщества, которое чаще всего собиралось в мессенджере Telegram, был назван 18-летний Антон Осипчук. Как сообщают в ФСБ, он является гражданином Украины, уроженцем Волынской области и учится в Киеве. При этом в названии его специальности были допущены ошибки — факультет информационной безопасности, а не кафедра, как это на самом деле есть в Киевском "политехе" (КПИ).

Антон Осипчук

Большинство из задержанных агентами ФСБ уже раскаялись в своих проступках и во всем признались. Вполне возможно, что некоторым не удастся избежать уголовной ответственности. Она же предусматривает лишение свободы на срок 3-8 лет.

Напомним, что череда ложных минирований совсем недавно прошла и в Украине. Правоохранители проверяли на взрывчатку станции метрополитена, торговые центры и даже аэропорты.

В какой-то момент из-за обилия подобных сообщений ряд городов даже временно перевел свои учебные заведения на дистанционное обучение.