Українського студента звинуватили у лжемінуванні шкіл у Росії: деталі

ФСБ вже заарештувала 14 людей

У Росії почалися затримання людей, котрі начебто причетні до серії неправдивих мінувань на території країни та деяких інших держав. Головним же винуватцем вважають українського студента Антона Осипчука, який навчається у Києві.

Подробиці повідомляє російське видання "РБК".

Арешти проводили агенти Федеральної служби безпеки. Усього було затримано 14 людей, багато з них ще неповнолітніх. Часто "мінування" організовувалися у школах, на прохання учнем.

Дехто із заарештованих

Дехто із заарештованих

Така "розвага", за інформацією правоохоронців, була платною — замовники передавали гроші організаторам. Після цього на пошти навчальних та інших закладів надходили листи із повідомленнями про розміщення вибухівки.

Очільником подібної спільноти, яка найчастіше збиралася у месенджері Telegram, було названо 18-річного Антона Осипчука. Як повідомляють у ФСБ, він є громадянином України, уродженцем Волинської області та навчається у Києві. При цьому в назві його спеціальності були допущені помилки — факультет інформаційної безпеки, а не кафедра, як це насправді є у Київському політеху (КПІ).

Антон Осипчук

Більшість із затриманих агентами ФСБ уже покаялися у своїх провинах і в усьому зізналися. Цілком можливо, що деяким не вдасться уникнути кримінальної відповідальності. Вона ж передбачає позбавлення волі терміном на 3-8 років.

Нагадаємо, що низка помилкових мінувань зовсім недавно пройшла і в Україні. Правоохоронці перевіряли на вибухівку станції метрополітену, торгові центри та навіть аеропорти.

У якийсь момент через велику кількість подібних повідомлень ряд міст навіть тимчасово переклав свої навчальні заклади на дистанційне навчання.