Вся суть России в одном видео: в сети показали реалии жизни в РФ
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17,6 миллиона россиян живут в бедности
Пока российские власти тратят сумасшедшие суммы на стягивание войск к границам Украины, жители РФ от бедности вынуждены собирать продукты на мусорниках.
Ролик опубликовали в Twitter.
Как видим, мужчина пришел к помойке с тележкой, где были, вероятно, испорченные продукты похожие на цитрусовые. Сразу же вокруг еды собралось пять человек, чтобы как можно быстрее отобрать себе кусок пищи. В комментариях пишут не только о бедности в России, которая доводит людей до таких поступков, но и о состоянии мусорника — выглядит он точно не как в цивилизованной стране.
Отметим, что по данным Федеральной службы государственной статистики РФ, по состоянию на вторую половину 2021 года, 17,6 миллиона россиян живут за чертой бедности — это 12,1% населения. Более того, Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди граждан РФ. Оказалось, что четверть россиян считают себя бедными. Интересно, еще среди всех респондентов 25% уверены, что их финансовое положение будет улучшаться, 41% не ожидают никаких изменений и только 24% надеются, что будут жить лучше.
Напомним, во хабаровской школе учительница устроила удивительное шоу первоклассникам, станцевав им танец живота.
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