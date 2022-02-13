Вся суть Росії в одному відео: у мережі показали реалїі життя в РФ

17,6 мільйонів росіян живуть у бідності

Поки російська влада витрачає шалені суми на стягування військ до кордонів України, мешканці РФ від бідності вимушені збирати харчі на смітниках.

Ролик опублікували у Twitter.

Як бачимо, чоловік прийшов до смітника із візком, де були, ймовірно, зіпсовані продукти схожі на цитрусові. Одразу ж навколо харчів зібралися п'ятеро людей, щоб якомога швидше відібрати собі шматок їжі. У коментарях пишуть не лише про бідність у Росії, яка доводить людей до таких вчинків, а й про стан смітника — виглядає він точно не як у цивілізованій країні.

Зазначимо, що за даними Федеральної служби державної статистики РФ, станом на другу половину 2021 року, 17,6 мільйонів росіян живуть за межою бідності — це 12,1% населення. Більш того, Всеросійський центр вивчення громадської думки провів опитування серед громадян РФ. Виявилось, що чверть росіян вважають себе бідними. Цікаво, ще серед усіх респондентів 25% впевнені, що їхнє фінансове становище буде покращуватись, 41% не очікують ні на які зміни і лише 24% сподіваються, що житимуть краще.

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