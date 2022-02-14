Укр

В России двухлетний мальчик чудом выжил после падения с 6 этажа

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Все могло закончиться более печально
Все могло закончиться более печально

Мама ребенка открыла окно чтобы проветрить комнату и оставила ребенка без присмотра.

В российском Барнауле (Алтайский край) двухлетний мальчик выпал из окна шестого этажа, но чудом остался жив.

Об этом информирует местное издание Политсиб.

Отмечается, что ребенок находился в квартире на улице Южный Власихинский проезд вместе с матерью и дедушкой, когда те решили открыть окно, чтобы проветрить помещение. На некоторое время мальчик остался без присмотра, из-за чего вскарабкался на подоконник, но не удержался там и выпал.

Малолетний пострадавший отделался переломом ноги, но учитывая высоту окна, все могло бы закончиться гораздо плачевней.

Его доставили в больницу, где врачи оказали необходимую медицинскую помощь.

Барнаул
Барнаул

Как сообщалось ранее, в Омске 32-летний каратист остался наедине с детьми своей сожительницы и решил отработать на них приемы. В конечном итоге это довело 9-месяного младенца до судорог из-за чего тому понадобилась госпитализация. Мужчина сам привез ребенка в больницу, где медики диагностировали множественные ушибы, ссадины и черепно-мозговую травму.

Против злоумышленника открыто уголовное дело.

Теги:
#Дети #Россия #Барнаул
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