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У Росії дворічний хлопчик дивом вижив після падіння з 6-го поверху

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Все могло закінчитися сумніше Новина оновлена 14 лютого 2022, 20:42
Все могло закінчитися сумніше

Мама дитини відкрила вікно, щоб провітрити кімнату і залишила дитину без нагляду.

У російському Барнаулі (Алтайський край) дворічний хлопчик випав із вікна шостого поверху, але дивом залишився живим.

Про це повідомляє місцеве видання Політсіб.

Зазначається, що дитина перебувала у квартирі на вулиці Південний Власихинський проїзд разом із матір’ю та дідусем, коли ті вирішили відкрити вікно, щоб провітрити приміщення. На деякий час хлопчик залишився без нагляду, через що видерся на підвіконня, але не втримався там і випав.

Малолітній потерпілий відбувся переломом ноги, але з огляду на висоту вікна все могло б закінчитися набагато сумніше.

Його доправили до лікарні, де лікарі надали необхідну медичну допомогу.

Барнаул
Барнаул

Як повідомлялося раніше, в Омську 32-річний каратист залишився наодинці з дітьми своєї співмешканки та вирішив відпрацювати на них прийоми. Зрештою це довело 9-місячне немовля до судом, через що тому знадобилася госпіталізація. Чоловік сам привіз дитину до лікарні, де медики діагностували численні забої, садна та черепно-мозкову травму.

Проти зловмисника відкрито кримінальну справу.

Теги:
#Діти #Росія #Барнаул
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