В России бомж забрался в морг и начал "развлекаться" с трупами

Злоумышленника признали невменяемым.

В Красноярском крае (Россия) мужчина забрался в морг и осквернил четыре трупа, которые там находились, и сбежал. Его отправят на принудительное лечение, поскольку признали невменяемым.

Как сообщают российские СМИ, инцидент произошел в поселке Курагино Красноярского края еще в ноябре 2021 года, однако судебные разбирательства длились до сих пор.

Известно, что житель Минусинска проник в районный судебный медицинский отдел и надругался там над трупами, изрезав четыре тела скальпелем.

Попасть в морг ему удалось в ночное время суток, когда мужчина искал для себя ночлег, поскольку не имел определенного места жительства. И хотя злоумышленнику удалось сбежать с места происшествия, его задержали уже через несколько часов.

Судебная психиатрическая экспертиза признала мужчину невменяемым. В качестве наказания за содеянное мужчину принудительно отправят в психиатрическую больницу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в городе Днепр возле школы нашли два изуродованных трупа мужчин. Позже стало известно, что погибшие были местными бездомными, проживавшими на теплотрассе, а убили их ради забавы.