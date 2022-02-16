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У Росії бомж заліз у морг і почав "розважатися" з трупами

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Чоловік заліз у морг на нічліг Новина оновлена 16 лютого 2022, 15:13
Чоловік заліз у морг на нічліг

Зловмисника визнали неосудним.

У Красноярському краї (Росія) чоловік заліз у морг і осквернив чотири трупи, які там перебували, і втік. Його відправлять на примусове лікування, оскільки визнали неосудним.

Як повідомляють російські ЗМІ, інцидент стався у селищі Курагіне Красноярського краю ще у листопаді 2021 року, проте судові розгляди тривали дотепер.

Відомо, що мешканець Мінусинська проникнув у районний судовий медичний відділ і поглумився над трупами, порізавши чотири тіла скальпелем.

Потрапити в морг йому вдалося у нічний час, коли чоловік шукав для себе ночівлю, оскільки не мав визначеного місця проживання. І хоча зловмиснику вдалося втекти з місця події, його затримали вже за кілька годин.

Судова психіатрична експертиза визнала чоловіка неосудним. Як покарання за скоєне чоловіка примусово відправлять до психіатричної лікарні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в місті Дніпро біля школи знайшли два понівечені трупи чоловіків. Пізніше стало відомо, що загиблі були місцевими безхатченками, які мешкали на теплотрасі, а вбили їх заради забави.

Теги:
#Росія #Красноярський край #Безхатько #Труп #наруга
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