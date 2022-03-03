Укр

Кремль продолжает терять контроль: в россии начали блокировать Facebook

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Facebook Новость обновлена 03 марта 2022, 12:06
Facebook

Власти россии продолжают теряет контроль.

На восьмой день войны, когда россия уже понесла огромные потери, путин продолжает скрывать реальное количество погибших российских солдат.

Всеми способами предотвращает распространение информации.

Так, стало известно, что в россии уже начали блокировать Facebook.

Как сообщают источники "Телеграфа", на блокировки начали жаловаться российские пользователи соцсети.

Отметим, что в россии активно сопротивляются тому, чтобы жители рф узнали правду о событиях в Украине и обстрелах мирных городов россиянами.

В свою очередь комитет госдумы уже одобрил поправку о лишении свободы до 15 лет за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил рф.

Отметим, что по меньшей мере уже 9 тысяч российских оккупантов умерли за неделю вторжения на украинской земле.

Теги:
#Россия #Facebook
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