В россии высказались о смерти и конце власти Путина

Известный журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев накануне заявил, что против президента рф владимира путина может готовиться переворот, который впоследствии приведет к его аресту или даже смерти.

Такой сценарий вполне возможен, считает источник "Телеграфа". По словам полковника ФСБ, который выступает против войны с Украиной, смерть путина может произойти лишь в крайнем случае, а вот за переворот выступает все больше сил во власти рф.

"Это ФСБ, на которую сейчас пытаются повесить ответственность за провал военной операции против Украины. Это армия, к которой отнеслись по-скотски. Украина сейчас начала выводить пленных российских военных на пресс-конференции. В армии рф эти видео смотрят, в шоке не только обычные солдаты, но и многие командиры, офицеры", — рассказал собеседник "Телеграфа".

Он уверен, что в российской армии многие почувствовали себя пушечным мясом и не хотят гибнуть в Украине. Недовольство высказывается на самом высоком уровне, так как среди потерь есть и генералы.

"Поэтому заговор готовится", — заверил фсбшник, категорически отказавшись вдаваться в детали.

Он также отметил, что есть "горячие головы", которые хотели бы физического устранения путина, но большая часть склоняется к аресту и отстранению от власти.

"Посадят его в тюрьму и будут торговаться с Западом за отмену санкций и разморозку активов. А там решат, закончит он свои дни в россии, или его выдадут для Международного суда. Это делать страшно, путин может много чего рассказать о своем окружении", — резюмировал источник, отметив, что в лагере недовольных путиным есть также олигархи, которые из-за санкций потеряли десятки миллиардов долларов.