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У росії висловилися про смерть і кінець влади путіна

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
Дата публікації
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Автор
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володимир путін Новина оновлена 11 березня 2022, 20:08
володимир путін

Відомий журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв напередодні заявив, що проти президента росії володимира путіна може готуватися переворот, який згодом призведе до його арешту або навіть смерті.

Такий сценарій цілком можливий, вважає джерело "Телеграфа". За словами полковника ФСБ, який виступає проти війни з Україною, смерть путіна може статися лише в крайньому випадку, а ось за переворот виступає дедалі більше сил у владі росії.

"Це ФСБ, на яку зараз намагаються повісити відповідальність за провал військової операції проти України. Це армія, до якої поставилися по-скотськи. Україна зараз почала виводити полонених російських військових на прес-конференції. В армії росії ці відео дивляться, в шоці не тільки звичайні солдати, але й багато командирів, офіцерів", — розповів співрозмовник "Телеграфа".

Він упевнений, що в російській армії багато хто відчув себе гарматним м’ясом і не хоче гинути в Україні. Невдоволення висловлюється на найвищому рівні, оскільки серед втрат є й генерали.

"Тому змова готується", — запевнив фсбшник, категорично відмовившись вдаватися до деталей.

Він також зазначив, що є "гарячі голови", які хотіли б фізичного усунення путіна, але більша частина схиляється до арешту та усунення від влади.

"Посадять його у в’язницю і торгуватимуться із Заходом за скасування санкцій та розморожування активів. А там вирішать, чи закінчить він свої дні в росії, чи його видадуть для Міжнародного суду. Це робити страшно, путін може багато чого розповісти про своє оточення", — резюмувало джерело, зазначивши, що в таборі незадоволених путіним є також олігархи, які через санкції втратили десятки мільярдів доларів.

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