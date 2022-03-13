Укр

Когда умрет Путин и в России начнется война – прогноз астролога

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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Когда умрет Путин и в России начнется война – прогноз астролога Новость обновлена 13 марта 2022, 17:22

Тяжелые времена ждут не только Украину

Президент России Владимир Путин, скорее всего, умрет через один-три месяца. При этом уже через месяц-полтора на территории РФ может начаться серьезная война.

Об этом "Телеграфу" рассказал один из самых известных российских астрологов, который в целях личной безопасности попросил не раскрывать его имя.

Он, в частности, сообщил, что после начала войны против Украины составил личный гороскоп Путина.

"Скорая смерть Владимира Владимировича неизбежна. Сейчас просматривается два варианта – смерть от болезни или насильственная гибель. Что это будет – покушение, военный удар или что-то другое, сложно сказать", — отметил астролог.

При этом, по его словам, есть намного более серьезная опасность – война на территории России. "Я вижу огонь, разрушения и много смертей. В том числе в самых больших наших городах – Москве, Санкт-Петербурге, по всей стране", — рассказал астролог. По его словам, войну он видит "в ближайшие месяц-полтора".

"Я не очень разбираюсь в политике, но могу догадываться, что причиной войны в России будет кампания против Украины. Эта война перейдет и на нашу территорию. Не знаю, как, возможно, мы зацепим НАТО, и оно ответит, возможно, будут протесты, которые перерастут в гражданскую войну, может быть, что-то еще, но, к сожалению, действия российской власти могут стать причиной военных действий и на нашей территории", — сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, могут ли смерть Путина или его отстранение от власти предотвратить войну в РФ, астролог сказал: "К сожалению, да. К сожалению, потому что мне очень неприятно говорить о смерти президента своей страны. Но, если с Путиным, который развязал войну против Украины, что-то случится в ближайший месяц, войны в России не будет. И война в Украине с большой долей вероятности закончится. Жаль, что приходится такое говорить, но гороскопы, составленные мною для двух стран в начале марта, говорят именно это".

Он добавил, что собирается покинуть РФ в ближайшее время, так как не хочет стать жертвой войны.

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#Владимир Путин #Переворот #Гороскоп 2016
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