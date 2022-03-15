В россии на футбольном матче вывесили баннер в поддержку войны в Украине: реакция фанатов не заставила себя долго ждать

Пропаганда же подала случай по-своему

В россии прошел футбольный матч между местными клубами "Ростов" и "Рубин" (Казань), во время которого случилась показательная ситуация

Об этом сообщает "Лентач".

Отмечается, что на трибунах "Рубина" неизвестные развернули баннер с надписью "Za Rubin", что является отсылкой к маркировке техники оккупантов, которая вторглась на территорию Украины.

Тем временем российская пропаганда таки решила накормить простых жителей страны дезинформацией. В частности издание sports.ru сообщило, что мол таким образом болельщики "Рубина" выразили поддержку клубу и российской армии.

Журналист "Спорт-Экспресса" Влад Зимагулов в своем телеграм-канале отреагировал на этот вброс и напомнил, что болельщики клуба демонстративно отстранились от этого баннера и переместились в другой сектор арены.

Кроме того, он показал фото того, как выглядел сектор с баннером во время матча.

Как сообщалось ранее, сотрудница российского "Первого канала" ворвалась в эфир с плакатом против войны россии в Украине.

Позже оказалось, что женщину зовут Мария Овсянникова и до своего поступка она записала обращение, в котором осудила российскую агрессию против нашей страны. Впрочем, пользователи сети в искренность ее слов не поверили.