Рус

У росії на футбольному матчі вивісили банер на підтримку війни в Україні: реакція фанатів не забарилася

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
10465
Банер на футбольному матчі у росії Новина оновлена 15 березня 2022, 00:19
Банер на футбольному матчі у росії

Пропаганда подала випадок на свій лад

У Росії пройшов футбольний матч між місцевими клубами "Ростов" та "Рубін" (Казань), під час якого сталася показова ситуація

Про це повідомляє "Лентач".

Зазначається, що на трибунах "Рубіна" невідомі розгорнули банер із написом "Za Rubin", що є посиланням на маркування техніки окупантів, яка вторглася на територію України.

Тим часом російська пропаганда вирішила нагодувати простих жителів країни дезінформацією. Зокрема видання sports.ru повідомило, що, мовляв, таким чином уболівальники "Рубіна" висловили підтримку клубу та російській армії.

Журналіст "Спорт-Експресу" Влад Зімагулов у своєму телеграм-каналі відреагував на це вкидання і нагадав, що вболівальники клубу демонстративно відсторонилися від цього банера та перемістилися в інший сектор арени.

Крім того, він показав фото того, як виглядав сектор із банером під час матчу.

Як повідомлялося раніше, співробітниця російського "Першого каналу" увірвалася в ефір із плакатом проти війни росії в Україні.

Пізніше виявилось, що жінку звуть Марія Овсяннікова і до свого вчинку вона записала звернення, в якому засудила російську агресію проти нашої країни. Втім, користувачі мережі у щирість її слів не повірили.

Теги:
#Росія
Зібрали актуальні дані про бої з росіянами на вівторок
Україна
Такої відсічі росіяни не очікували: свіжі карти боїв в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зібрали актуальні дані про бої з росіянами на вівторок
Такої відсічі росіяни не очікували: свіжі карти боїв в Україні
Дата публікації
Категорія
Палаюча техніка окупантів
Російські війська втрачають людей та техніку: оперативна інформація з фронту на ранок 15 березня
Дата публікації
Категорія
Влада України начебто вирішила підтримати громадян і бізнес на період воєнного стану
Скасування акцизу на паливо та зменшення ПДВ: що не так із планами влади знизити податки на час війни
Дата публікації
Категорія
Російські війська в Україні
Резерви закінчилися: росіяни вже ввели в Україну всі боєздатні війська
Дата публікації
Категорія
Україна протистоїть російській армії 20 днів поспіль.
Війна - день 20: до росіян повільно приходить прозріння, а окупанти продовжують обстріл мирних міст України