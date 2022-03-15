У росії на футбольному матчі вивісили банер на підтримку війни в Україні: реакція фанатів не забарилася

Пропаганда подала випадок на свій лад

У Росії пройшов футбольний матч між місцевими клубами "Ростов" та "Рубін" (Казань), під час якого сталася показова ситуація

Про це повідомляє "Лентач".

Зазначається, що на трибунах "Рубіна" невідомі розгорнули банер із написом "Za Rubin", що є посиланням на маркування техніки окупантів, яка вторглася на територію України.

Тим часом російська пропаганда вирішила нагодувати простих жителів країни дезінформацією. Зокрема видання sports.ru повідомило, що, мовляв, таким чином уболівальники "Рубіна" висловили підтримку клубу та російській армії.

Журналіст "Спорт-Експресу" Влад Зімагулов у своєму телеграм-каналі відреагував на це вкидання і нагадав, що вболівальники клубу демонстративно відсторонилися від цього банера та перемістилися в інший сектор арени.

Крім того, він показав фото того, як виглядав сектор із банером під час матчу.

Як повідомлялося раніше, співробітниця російського "Першого каналу" увірвалася в ефір із плакатом проти війни росії в Україні.

Пізніше виявилось, що жінку звуть Марія Овсяннікова і до свого вчинку вона записала звернення, в якому засудила російську агресію проти нашої країни. Втім, користувачі мережі у щирість її слів не повірили.