Укр

В россии концертами отметят гибель тысяч своих солдат в Украине

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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В россии устроят концерты и отметят гибель своих солдат Новость обновлена 15 марта 2022, 09:41
В россии устроят концерты и отметят гибель своих солдат

Концерты проведут под своими нацистскими символами.

В россии организовывают митинги-концерты в поддержку войны в Украине.

Как сообщают российские СМИ, 18 марта россияне решили вспомнить годовщину аннексии Крыма и в регионах провести митинги-концерты в поддержку российской армии.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Празднование пройдет под тремя общими лозунгами: "Za Мир", "Za Россию" и "Za президента". Кроме того, как отмечает издание, регионы получили от федеральных властей техническое задание по празднованию этой даты. Планируются выступления в поддержку "освобождения Донбасса".

Мероприятия пройдут в крупных городах россии с представителями всех парламентских партий.

Справка. 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме". Президент россии владимир путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к россии.

Напомним, с начала войны ВСУ продолжают наносить сокрушительные удары по врагу, уничтожая его личный склад и военную технику. По состоянию на 15 марта по предварительным подсчетам российская армия потеряла более 13,5 тысяч человек.

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#Концерт #Митинг #Россия
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