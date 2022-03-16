Укр

Провалив войну против Украины, в россии уже замахнулись на Аляску: в сети волна смеха

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Аляска - американский штат Новость обновлена 16 марта 2022, 08:01
Аляска - американский штат

Амбиции поражают

После того, как россия вторглась в Украину и уже третью неделю ведет боевые действия на территории нашего государства, депутат российской Госдумы Олег Матвейчев захотел большего — в воскресном телеэфире он заявил, что требует от США возвращения россии Аляски, Форт-Росса в Калифорнии и выплаты компенсации за санкции.

На заявление российского депутата обратили внимание в Fox News. Якобы к требованиям нужно вернуться после "демилитаризации Киева".

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Но депутату не хватило того, что он перечислил и Матвейчев высказал права россии на Антарктику, якобы по причине того, что ее обнаружили россияне. Общая идея его призыва — возвращение современной россии всего имущества и территорий СССР и Российской империи.

В сети слова российского депутата вызвали удивление и шутки. Пользователи задают риторический вопрос "это же как пить надо".

Немного истории: Российская империя продала Аляску США в 1867 году за 7,2 млн долларов. Форт-Росс (крепость Росс) российское поселение для торговли на территории Калифорнии, продано американцу в 1841 году.

Антарктика — южная полярная область, включающая в себя Антарктиду (которую действительно открыл российский путешественник Фаддей Беллинсгаузен (родился в Эстонии) в 1820 году. В Антарктике действует международный договор о сотрудничестве ради интересов всего человечества.

Ранее "Телеграф" писал, что в США признали кровавого диктатора владимира путина военным преступником.

Теги:
#США #Россия #Госдума #Аляска
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