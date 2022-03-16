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Проваливши війну проти України, в росії вже замахнулися на Аляску: в мережі хвиля сміху

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Аляска – американський штат Новина оновлена 16 березня 2022, 08:01
Аляска – американський штат

Амбіції вражають

Після того, як росія вторглася в Україну і вже третій тиждень веде бойові дії на території нашої держави, депутат російської Держдуми Олег Матвейчев захотів більшого — у недільному телеефірі він заявив, що вимагає від США повернення росії Аляски, Форт-Роса в Каліфорнії та виплати компенсації за санкції.

На заяву російського депутата звернули увагу на Fox News. Нібито до вимог потрібно повернутись після "демілітаризації Києва".

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Але депутату забракло того, що він перерахував і Матвейчев висловив права росії на Антарктику, нібито через те, що її виявили росіяни. Загальна ідея його заклику — повернення сучасній росії всього майна та територій СРСР та Російської імперії.

У мережі слова російського депутата викликали здивування та жарти. Користувачі ставлять риторичне питання "це як пити треба".

Трохи історії: Російська імперія продала Аляску США в 1867 за 7,2 млн доларів. Форт-Росс (фортеця Росс) російське поселення для торгівлі біля Каліфорнії, продано американцю в 1841 року.

Антарктика — південна полярна область, що включає Антарктиду, яку дійсно відкрив російський мандрівник Фаддей Беллінсгаузен (народився в Естонії) в 1820. В Антарктиці діє міжнародний договір про співпрацю заради інтересів всього людства.

Раніше "Телеграф" писав, що у США визнали кривавого диктатора володимира путіна військовим злочинцем.

Теги:
#США #Росія #Держдума #Аляска
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