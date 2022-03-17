Укр

Истинное лицо россии - в страну перестанут экспортировать "уколы красоты"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Компания занимается поставкой средств для эстетических инъекций Новость обновлена 17 марта 2022, 10:10
Компания занимается поставкой средств для эстетических инъекций

Часть товара можно заменить отечественными аналогами или другим экспортом, а часть нет

После вторжения россии в Украину, ее продолжают бойкотировать международные компании. После решения о прекращении работы от таких гигантов технологической индустрии как Samsung, Qualcomm и других, из рф решила уйти американская компания AbbVie.

Компания, которая занимается биофармацевтикой и эстетической медициной, решила приостановить поставку ботокса и филлеров в россию.

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Также AbbVie приостановили начало клинических испытаний в россии и Украине из-за военных действий на территории нашей страны.

Филеры и ботокс активно используют в россии с 1994 года для того, чтобы убрать морщины, сформировать овал лица и избавиться от синяков под глазами. Без постоянных уколов ботокса у части людей не только появятся снова морщины, но и изменятся черты лица.

Отметим, что с помощью ботокса также решали часть медицинских проблем и ему разработали российскую альтернативу, которую, впрочем, местные косметологи не сильно приветствовали.

В вопросе филлеров у россии альтернативы нет.

Действие "уколов красоты"
Действие "уколов красоты"

Как ранее сообщал "Телеграф", в Украине призвали бойкотировать международные компании, которые продолжают работать в россии.

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#Ботокс #Компания
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