Истинное лицо россии - в страну перестанут экспортировать "уколы красоты"
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Часть товара можно заменить отечественными аналогами или другим экспортом, а часть нет
После вторжения россии в Украину, ее продолжают бойкотировать международные компании. После решения о прекращении работы от таких гигантов технологической индустрии как Samsung, Qualcomm и других, из рф решила уйти американская компания AbbVie.
Компания, которая занимается биофармацевтикой и эстетической медициной, решила приостановить поставку ботокса и филлеров в россию.
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Также AbbVie приостановили начало клинических испытаний в россии и Украине из-за военных действий на территории нашей страны.
Филеры и ботокс активно используют в россии с 1994 года для того, чтобы убрать морщины, сформировать овал лица и избавиться от синяков под глазами. Без постоянных уколов ботокса у части людей не только появятся снова морщины, но и изменятся черты лица.
Отметим, что с помощью ботокса также решали часть медицинских проблем и ему разработали российскую альтернативу, которую, впрочем, местные косметологи не сильно приветствовали.
В вопросе филлеров у россии альтернативы нет.
Как ранее сообщал "Телеграф", в Украине призвали бойкотировать международные компании, которые продолжают работать в россии.