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Справжнє обличчя росії — в країну перестануть експортувати "уколи краси"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Компанія займається постачанням засобів для естетичних ін’єкцій Новина оновлена 17 березня 2022, 10:10
Компанія займається постачанням засобів для естетичних ін’єкцій

Частину товару можна замінити вітчизняними аналогами чи іншим експортом, а частина немає

Після вторгнення Росії в Україну, її продовжують бойкотувати міжнародні компанії. Після рішення про припинення роботи від таких гігантів технологічної промисловості як Samsung, Qualcomm та інших, з Росії вирішила піти американська компанія AbbVie.

Компанія, яка займається біофармацевтикою та естетичною медициною, вирішила призупинити постачання ботоксу та філерів до росії.

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Також AbbVie призупинили початок клінічних випробувань у росії та Україні через військові дії на території нашої країни.

Філери та ботокс активно використовують у росії з 1994 року для того, щоб прибрати зморшки, сформувати овал обличчя та позбутися синців під очима. Без постійних уколів ботоксу у частини людей не лише з’являться знову зморшки, а й зміняться риси обличчя.

Зазначимо, що за допомогою ботоксу також вирішували частину медичних проблем і розробили російську альтернативу, яку, втім, місцеві косметологи не дуже вітали.

У питанні філерів у росії альтернативи немає.

Дія "уколів краси"
Дія "уколів краси"

Як раніше повідомляв "Телеграф", в Україні закликали бойкотувати міжнародні компанії, які продовжують працювати у росії.

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#Ботокс #Компанія
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