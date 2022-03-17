Справжнє обличчя росії — в країну перестануть експортувати "уколи краси"
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Частину товару можна замінити вітчизняними аналогами чи іншим експортом, а частина немає
Після вторгнення Росії в Україну, її продовжують бойкотувати міжнародні компанії. Після рішення про припинення роботи від таких гігантів технологічної промисловості як Samsung, Qualcomm та інших, з Росії вирішила піти американська компанія AbbVie.
Компанія, яка займається біофармацевтикою та естетичною медициною, вирішила призупинити постачання ботоксу та філерів до росії.
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Також AbbVie призупинили початок клінічних випробувань у росії та Україні через військові дії на території нашої країни.
Філери та ботокс активно використовують у росії з 1994 року для того, щоб прибрати зморшки, сформувати овал обличчя та позбутися синців під очима. Без постійних уколів ботоксу у частини людей не лише з’являться знову зморшки, а й зміняться риси обличчя.
Зазначимо, що за допомогою ботоксу також вирішували частину медичних проблем і розробили російську альтернативу, яку, втім, місцеві косметологи не дуже вітали.
У питанні філерів у росії альтернативи немає.
Як раніше повідомляв "Телеграф", в Україні закликали бойкотувати міжнародні компанії, які продовжують працювати у росії.