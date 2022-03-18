Путин – убийца секса и психики: в россии резкий скачок цен на антидепрессанты и противозачаточные

Импортные лекарства очень скоро могут стать дефицитом в россии.

Развязанная кровавым диктатором владимиром путиным война в Украине негативно сказалась на жизни самих россиян. Об этом свидетельствует и рост спроса на антидепрессанты в стране-агрессоре, которые еще ко всему значительно подскочили в цене.

Как пишет российская газета "Коммерсант", с 28 февраля по 6 марта этого года россияне накупили антидепрессантов на 525 миллионов рублей (около 140,4 млн грн). Эти данные в четыре раза больше, чем годом ранее.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Такой безумный спрос на антидепрессанты можно объяснить тем, что россияне опасаются дефицита препаратов и роста цен на них. Остальное, кстати, уже произошло.

Так, пользователи соцсети Twitter за последние две недели начали жаловаться на то, что цена на успокаивающие препараты повысилась почти на 50%. Россияне пишут, что подобная тенденция наблюдается и с противозачаточными средствами. Отмечается, что цена подскочила именно на импортные антидепрессанты и другие лекарства, а это значит, что санкции западных стран против россии работают и уже дают свой результат.

Во всем этом россияне обвиняют власть. Так, некоторые пользователи пишут, что путин – убийца их ментального здоровья и сексуальной жизни, ведь импортные лекарственные препараты в россии теперь приобрести очень сложно. Другие же отметили несостоятельность российских производителей лекарств, ведь успокаивающие препараты отечественного разлива делают из людей овощей. Кто-то пытался шутить, что россия теперь страна для грустных людей, или же для психов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что олигарх из россии пожаловался, что из-за санкций ему придется самому убирать дома.