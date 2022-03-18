Путін - вбивця сексу та психіки: в Росії різкий стрибок цін на антидепресанти та протизаплідні

Імпортні ліки дуже скоро можуть стати дефіцитом у росії.

Розв'язана кривавим диктатором володимиром путіним війна в Україні негативно позначилася на житті самих росіян. Про це свідчить й ріст попиту на антидепресанти у країні-агресорі, які ще й до всього значно підскочили у ціні.

Як пише російська газета "Коммерсант", з 28 лютого по 6 березня цього року росіяни накупили антидепресантів на 525 мільйонів рублів (приблизно 140,4 млн грн). Ці дані вчетверо більші, ніж роком раніше.

Чому росії не виграти війну проти України?

Такий шалений попит на антидепресанти можна пояснити тим, що росіяни побоюються дефіциту препаратів та зростання цін на них. Останнє, до речі, вже відбулося.

Так, користувачі соцмережі Twitter протягом крайніх двох тижнів почали скаржитися на те, що ціна на заспокійливі препарати підвищилася майже на 50%. Росіяни пишуть, що така тенденція спостерігається й з протизаплідними засобами. Зазначається, що ціна підскочила саме на імпортні антидепресанти та інші ліки, а це означає, що санкції західних країн проти росії працюють і вже дають свій результат.

У всьому цьому росіяни звинувачують владу. Так, деякі користувачі пишуть, що путін — вбивця їх ментального здоров'я та сексуального життя, адже імпортні лікарські препарати в росії тепер придбати дуже складно. Інші ж відзначили неспроможність російських виробників ліків, адже заспокійливі препарати вітчизняного розливу роблять з людей овочів. Хтось намагався жартувати, що росія тепер країна для сумних людей, або ж для психів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що олігарх із росії поскаржився, що через санкції йому доведеться самому прибирати вдома.