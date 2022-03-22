Счастливы, что их дети на войне: в сети метко сравнили путинистов с фашистами

Большинству граждан рф весьма чужда человечность

Вторжение россии в Украину, которое длится уже 27-й день подряд, вызвало шквал новых определений, которые применяются к российскому народу. Среди них — и путинисты, которых в сети уже считают уже представителей итальянского фашизма и нацистской Германии.

В чем же их главное отличие, подметил Twitter-пользователь Максим Мирович.

Читайте также: Категория Украина "Мы не отстреливаемся, мы тупо съе**ваемся": перехват разговора оккупанта с женой В ответ на жалобы про тяготы войны боец получил причитания о нехватке сахара в россии

По его словам, последние два десятка лет в россии строился "путинизм". И с помощью этого режима были созданы люди, которые разительно отличаются от поклонников других воинственных идеологий.

"Многие сторонники гитлеровского фашизма, узнав о войне приходили в ужас, и плакали, узнав правду о концлагерях, — пишет Максим Мирович. — Путинисты знают правду о военных преступлениях и искренне радуются им, и счастливы от того, что их дети на войне".

Многие интернет-юзеры не только согласились, но и дополнили эту мысль, отметим, что в россии стала обыденностью уголовная мораль, а в семьях напрочь отсутствует эмпатия и сочувствие.

Тем временем оккупанты потеряли уже более 15 тысяч солдат и офицеров за время вторжения российской армии в Украину. В рф потери начали понемногу признавать, но все равно реальное количество погибших не озвучивают — украинцы уже даже придумали способ, как эту клоунаду высмеять.