Укр

Счастливы, что их дети на войне: в сети метко сравнили путинистов с фашистами

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Многие россияне абсолютно равнодушны к ужасам войны, которые создают их же отпрыски Новость обновлена 22 марта 2022, 07:13
Многие россияне абсолютно равнодушны к ужасам войны, которые создают их же отпрыски

Большинству граждан рф весьма чужда человечность

Вторжение россии в Украину, которое длится уже 27-й день подряд, вызвало шквал новых определений, которые применяются к российскому народу. Среди них — и путинисты, которых в сети уже считают уже представителей итальянского фашизма и нацистской Германии.

В чем же их главное отличие, подметил Twitter-пользователь Максим Мирович.

По его словам, последние два десятка лет в россии строился "путинизм". И с помощью этого режима были созданы люди, которые разительно отличаются от поклонников других воинственных идеологий.

"Многие сторонники гитлеровского фашизма, узнав о войне приходили в ужас, и плакали, узнав правду о концлагерях, — пишет Максим Мирович. — Путинисты знают правду о военных преступлениях и искренне радуются им, и счастливы от того, что их дети на войне".

Многие интернет-юзеры не только согласились, но и дополнили эту мысль, отметим, что в россии стала обыденностью уголовная мораль, а в семьях напрочь отсутствует эмпатия и сочувствие.

Тем временем оккупанты потеряли уже более 15 тысяч солдат и офицеров за время вторжения российской армии в Украину. В рф потери начали понемногу признавать, но все равно реальное количество погибших не озвучивают — украинцы уже даже придумали способ, как эту клоунаду высмеять.

Теги:
#Украина #Россия #Путин #Война #Россияне #Армия РФ
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