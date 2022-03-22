"Там и народа уже нет": Комаровский объяснил, почему россияне не братья украинцам

У россиян не осталось характерных признаков, по которым их можно было бы отличить как единый народ

Украинцы и россияне не "братские" народы, как утверждает кремлевская пропаганда, уже хотя бы потому, что в россии по факту не осталось уже народа как такового.

Такое мнение высказал известный доктор Евгений Комаровский в программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

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Доктор однозначно ответил на вопрос о том, братские ли народы россияне и украинцы: "Нет, конечно, это все давным-давно кончилось".

Он также усомнился, можно ли вообще называть граждан рф "народом": "Я уже народа никакого не вижу. Народ, как единая структура, — там должны быть какие-то импульсы собственные, представления специфические для данного народа. Для народа характерны какие-то постулаты, свойственные данной общности людей, принципы, ответы на вопросы, что такое хорошо, что такое плохо".

Комаровский отметил, что у граждан Украины эти особенности определенно есть.

"Не**й шастать, иди свою жену учи, нефиг к нам лезть — это наше, понимаете? Мы живем лучше вас, если вы нас трогать, собаки, не будете. У нас есть свои тараканы, с ними тоже надо бороться", — заметил он.

"Мы видим, что этот народ [россияне], он полностью деинтеллектуализирован. Любую мысль, что белое это черное, война это мир, свобода это рабство, — все это можно вложить в головы людей и подавить у них желание искать альтернативные ответы", — объяснил доктор свою позицию.

Стоит заметить, что тезисы о "братских народах" активно использует российская пропаганда, и вторжение рф в Украину происходило именно под предлогом "спасения" людей от вымышленных кремлем угроз.

Также "братьями" называет украинцев и соратник кровавого режима рф, самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко, который в ближайшем времени с высокой долей вероятности может ввести и свои войска в Украину.