Укр

Больше ни слова об Украине: о чем сейчас вещает главный пропагандист рф Соловьев

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Владимир Соловьев Новость обновлена 06 марта 2022, 07:48
Владимир Соловьев

Как всегда винят Запад и заявляют о "братских народах".

На российском телевидении молчат о войне в Украине, но в то же время продолжают винить Запад в ухудшении экономической ситуации.

Главный пропагандист кремля Владимир Соловьев показал очередной спектакль с ложными заявлениями.

Главные цитаты из программы телеведущего приводит Георгий Тука на своей странице в Facebook.

"Вчера, используя VPN, посмотрел "вечерний мудозвон". Ни слова об Украине. Все исключительно об "Америке и подлом Западе", который заставляет россиюшку оккупировать Украину. Как-то так, стеснительно, оговорившись о том, что акции Сбербанка вчера продавались по 1 центу…

Ни слова о том, что на грани остановки оказались все самолеты и поезда, о том, что героический ВАЗ сегодня (без поддержки Запада) способен выпускать только "Ниву", ни о будущих остановках нефте- и газодобычи", — пишет Тука.

Тука добавил, что главный рупор кремля переключился на русских "либералов".

"Упс… Здесь, конечно, песня несколько иная: "Путин должен прекратить войну", "Путин начал войну"… Тем не менее, снова звучит песня об "Одном народе", "русские воюют с русскими"… Горбатого только могила поправит!", — добавил общественный деятель.

Напомним, что российский телеведущий Владимир Соловьева, попавший в санкционные списки ЕС, остался без недвижимости в Италии.

Кроме того, российская пропаганда продолжает плодить фейки о войне россии в Украине. Очередным враньем стал разрушенный моста в Ирпене Киевской области в качестве "доказательства срыва гуманитарного коридора Украиной" в Мариуполе.

Теги:
#Россия #Владимир Соловьев
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