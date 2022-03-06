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Більше ні слова про Україну: про що зараз говорить головний пропагандист рф Соловйов

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Володимир Соловйов Новина оновлена 06 березня 2022, 07:48
Володимир Соловйов

Як завжди звинувачують Захід і заявляють про "братні народи".

На російському телебаченні мовчать про війну в Україні і продовжують звинувачувати Захід у погіршенні економічної ситуації.

Головний пропагандист кремля Володимир Соловйов показав чергову виставу з хибними заявами.

Головні цитати з програми телеведучого наводить Георгій Тука на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора, використовуючи VPN, подивився "вечірнього мудозвона". А ні слова про Україну. Все виключно про "Америку и подлый Запад", який примушує росіюшку окуповувати Україну. Якось так, сором‘язливо, обмовивися про те, що акції Сбербанку вчора продавались по 1 центу…

А ні слова про те, що на межі зупинки опинились всі літаки та потяги, про те, що героїчний ВАЗ сьогодні (без підтримки Заходу) здатен випускати лише "Ніву", ні про майбутні зупинки нафто- та газовидобування…", — пише Тука.

Тука додав, що головний рупор кремля переключився на російських "лібералів".

"Упс… Тут, звісно, пісня дещо інша: "Путін має припинити війну", "Путін розпочав війну"… Проте, знов лунає пісня про "Адін народ", "русские воюют с русскими" Горбатого тільки могила поправить!", — додав громадський діяч.

Нагадаємо, що російський телеведучий Володимир Соловйов, який потрапив у списки санкцій ЄС, залишився без нерухомості в Італії.

Крім того, російська пропаганда продовжує плодити фейки про війну Росії в Україні. Черговою брехнею став зруйнований міст в Ірпені Київської області як "доказ зриву гуманітарного коридору Україною" в Маріуполі.

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#Росія #Володимир Соловйов
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