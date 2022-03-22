"Там і народу вже немає": Комаровський пояснив, чому росіяни не брати українцям

У росіян не залишилося характерних ознак, якими їх можна було б відрізнити як єдиний народ

Українці та росіяни не "братські" народи, як стверджує кремлівська пропаганда, вже хоча б тому, що в росії за фактом не залишилося вже народу як такого.

Таку думку висловив відомий доктор Євген Комаровський у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

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Лікар однозначно відповів на питання про те, чи братські народи росіяни та українці: "Ні, звичайно, це все давним-давно скінчилося".

Він також засумнівався, чи можна взагалі називати громадян рф "народом": "Я вже народу ніякого не бачу. Народ, як єдина структура, — там мають бути якісь імпульси власні, специфічні для цього народу. Для народу характерні якісь постулати, властиві даній спільноті людей, принципи, відповіді на питання, що таке добре, що таке погано".

Комаровський зазначив, що у громадян України ці особливості безперечно є.

"Не**й шастати, йди свою дружину вчи, нефіг до нас лізти — це наше, розумієте? Ми живемо краще за вас, якщо ви нас чіпати, собаки, не будете. Ми маємо свої таргани, з ними теж треба боротися", — зауважив він.

"Ми бачимо, що цей народ [росіяни], він повністю деінтелектуалізований. Будь-яку думку, що біле це чорне, війна це мир, свобода це рабство, — все це можна вкласти в голови людей і придушити бажання шукати альтернативні відповіді", — пояснив лікар свою позицію.

Варто зауважити, що тези про "братні народи" активно використовує російська пропаганда, і вторгнення рф в Україну відбувалося саме під приводом "порятунку" людей від вигаданих кремлем загроз.

Також "братами" називає українців і соратник кривавого режиму рф, самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко, який найближчим часом з високою ймовірністю може ввести і свої війська в Україну.