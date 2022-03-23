Укр

Боятся: россияне начали бежать из временно оккупированного Крыма

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Виталий Ким рассказал, что россияне активно двигаются обратно по своему мосту в рф Новость обновлена 23 марта 2022, 10:57
Виталий Ким рассказал, что россияне активно двигаются обратно по своему мосту в рф

В связи с бегством граждан рф уже думают закрыть Крымский мост

Россияне начали постепенно перемещаться из временно оккупированного Крыма в сторону рф, — возможно, в страхе военных действий, которые активно ведутся неподалеку от админграницы полуострова.

Об этом утром в среду, 23 марта, рассказал руководитель Николаевской областной администрации Виталий Ким, сообщает "Телеграф".

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Чиновник заметил, что пока бегство не имеет массового характера, однако передвижения людей по мосту в сторону россии сложно не заметить.

"Судя по всему, боятся. Что не может не радовать", — подчеркнул Ким.

Тем временем украинская разведка информирует, что кровавый диктатор владимир путин хочет запретить людям выезд из оккупированного Крыма в россию. Формальное оправдание таким действиям, — борьба с вымышленными украинскими диверсантами.

Как известно, россия аннексировала украинский полуостров Крым еще в 2014 году, а с 24 февраля 2022 года с его территории начала вторжение в другие южные области Украины.

Российские военные смогли временно захватить Херсон, Мелитополь, Энергодар, Бердянск, Новую Каховку, однако никак не могут пробиться в Мариуполь, Николаев и Днепропетровскую область.

Карта боевых действий Николаев-Херсон-Крым 23.03.2022
Карта боевых действий Николаев-Херсон-Крым 23.03.2022

Как сообщал "Телеграф", под Херсоном захватчиков уже так много раз били, что это породило целую серию мемов про Чернобаевку, — собрали лучшие из них.

Теги:
#Россия #Крым #Крымский мост
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