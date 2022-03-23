Укр

Россияне меняют тактику в Украине, но им это не поможет: свежие карты боев на 23 марта

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Украинские военные не оставляют и шанса оккупантам Новость обновлена 23 марта 2022, 06:55
Украинские военные не оставляют и шанса оккупантам

Захватчики уже боятся вступать в открытый бой с украинцами

К 28-му дню военных действий россии против Украины наши защитники активно отбивают временно оккупированные территории обратно и бьют противника на ключевых направлениях.

Для наглядности "Телеграф" собрал карты боевых действий на утро 23 марта.

Специалисты Institute for the Study of War утверждают, что за сутки 22 марта российские оккупанты продолжали бомбить города, но не шли в наступление, — вместо этого украинцы сами успешно контратаковали их на киевском направлении и под Николаевом.

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Эксперты считают, что в связи с затянувшимся вторжением россияне видимо решили в целом изменить тактику и перейти к удаленным бомбардировкам, чтобы избежать крупных потерь, но маловероятно, что у них получится добиться таким образом большого успеха.

Карта боевых действий Украина 23.03.2022
Карта боевых действий Украина 23.03.2022

К сожалению, в то время как ВСУ добились некоторых успехов под Киевом, Мариуполь продолжает жить в огне.

Карта боевых действий Киев-Мариуполь 23.03.2022
Карта боевых действий Киев-Мариуполь 23.03.2022

На карте DeepState четко видно, какого прогресса удалось добиться в обороне Киева (освобожденные территории выделены голубым).

Карта боевых действий Киев 23.03.2022
Карта боевых действий Киев 23.03.2022

Также можно наблюдать за отчаянными попытками оккупантов (неуспешными) пробиться из Херсонской области в Днепропетровскую, — вчера они даже били по населенным пунктам рядом с админграницей и нанесли ракетный удар по Павлограду, но все равно не попали в область.

Карта боевых действий Николаев-Кривой Рог 23.03.2022
Карта боевых действий Николаев-Кривой Рог 23.03.2022

Как сообщал "Телеграф", россия потеряла в войне с Украиной уже более 15 тысяч человек и 500 танков.

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#Карта
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