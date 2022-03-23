ВСУ начали выбивать россиян с захваченных территорий Украины, говорят в Пентагоне

Украинцы начали выбивать российские войска из захваченных ранее территорий

Украинские войска спустя почти месяц отражения российского нападения переходят в наступление и пытаются выбить захватчиков с временно оккупированных территорий страны, заявил высокопоставленный представитель Минобороны США.

Об этом во вторник, 22 марта, вечером сообщает CNN.

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"По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США, украинские силы теперь пытаются вернуть территорию, которую за последние несколько дней захватили россияне, назвав их "способными и желающими" сделать это", — говорится в заметке.

CNN пишет, что чиновник привел примеры того, как украинцы боролись за возвращение Херсона, а также оттеснили российские войска с северо-востока Николаева для передислокации к югу от города.

"Чиновник предупредил, что США не могут сказать, являются ли эти действия частью "большого оперативного плана" украинцев или нет", — говорится взаметке.

Высокопоставленный представитель Минобороны США также назвал украинскую оборону "проворной".

Ранее в Пентагоне завили, что украинская армия установила рекорд эффективности использования противотанковых комплексов Javelin в войне с россией.

Также стоит отметить, что по состоянию на 22 марта россияне уже потеряли больше живой силы, танков и бронированных машин, чем за 10 лет войны в Афганистане.