"До такого даже Гитлер не опускался": отравление переговорщиков и Абрамовича вызвало обсуждение в сети

В отравление российского олигарха поверили не все

Информация о том, что российский олигарх Роман Абрамович мог быть отравлен перед встречей с украинской делегацией в начале марта, вызвала волну обсуждения в сети.

Так инвестиционный банкир Сергей Фурса в своем Фейсбук сообщил, что это объясняет то, почему кремлевский диктатор владимир путин сидит в своем бункере.

"Единственное логическое объяснение этого — путин послал своего агента на переговоры отравить чем-то украинскую сторону, будь то участников переговоров или президента. Даже Гитлер к такому не опускался", — написал он.

По его словам, если российский диктатор готов пойти даже на такие меры, то не удивительно, что он боится получить яд даже от своего окружения.

Вместе с тем блогер Олег Шарп выразил другое мнение и заявил, что тема с отравлением Абрамовича является не более чем информационным вбросом, который проплатил сам олигарх.

По его словам, это было нужно, чтобы показать то, что миллиардер якобы стоит в оппозиции к кремлю и тем самым поднять его значимость накануне нового раунда переговоров.

"Не ведитесь — он работает в паре с путиным", — отметил он.

Как сообщалось ранее, в некоторых СМИ после появления сообщений об отравлении Абрамовича появилась информация, что был отравлен украинский переговорщик Рустем Умеров. Впрочем, позже сам он эту информацию опроверг.