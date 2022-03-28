"До такого даже Гитлер не опускался": отравление переговорщиков и Абрамовича вызвало обсуждение в сети
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В отравление российского олигарха поверили не все
Информация о том, что российский олигарх Роман Абрамович мог быть отравлен перед встречей с украинской делегацией в начале марта, вызвала волну обсуждения в сети.
Так инвестиционный банкир Сергей Фурса в своем Фейсбук сообщил, что это объясняет то, почему кремлевский диктатор владимир путин сидит в своем бункере.
"Единственное логическое объяснение этого — путин послал своего агента на переговоры отравить чем-то украинскую сторону, будь то участников переговоров или президента. Даже Гитлер к такому не опускался", — написал он.
По его словам, если российский диктатор готов пойти даже на такие меры, то не удивительно, что он боится получить яд даже от своего окружения.
Вместе с тем блогер Олег Шарп выразил другое мнение и заявил, что тема с отравлением Абрамовича является не более чем информационным вбросом, который проплатил сам олигарх.
По его словам, это было нужно, чтобы показать то, что миллиардер якобы стоит в оппозиции к кремлю и тем самым поднять его значимость накануне нового раунда переговоров.
"Не ведитесь — он работает в паре с путиным", — отметил он.
Как сообщалось ранее, в некоторых СМИ после появления сообщений об отравлении Абрамовича появилась информация, что был отравлен украинский переговорщик Рустем Умеров. Впрочем, позже сам он эту информацию опроверг.
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