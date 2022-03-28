"До такого навіть Гітлер не опускався": отруєння переговорників та Абрамовича викликало обговорення в мережі

В отруєння російського олігарха повірили не всі

Інформація про те, що російський олігарх Роман Абрамович міг бути отруєний перед зустріччю з українською делегацією на початку березня, викликала хвилю обговорення у мережі.

Так інвестиційний банкір Сергій Фурса у своєму Фейсбуку повідомив, що це пояснює те, чому кремлівський диктатор володимир путін сидить у своєму бункері.

"Єдине логічне пояснення цього — путін послав свого агента на переговори отруїти чимось українську сторону, чи то учасників переговорів, чи президента. Навіть Гітлер до такого не опускався", — написав він.

За його словами, якщо російський диктатор готовий піти навіть на такі заходи, то не дивно, що він боїться отримати отруту навіть від свого оточення.

Водночас блогер Олег Шарп висловив іншу думку та заявив, що тема з отруєнням Абрамовича є не більш ніж інформаційним вкиданням, яке проплатив сам олігарх.

За його словами, це було потрібно, щоб показати те, що мільярдер нібито стоїть в опозиції до кремля, і тим самим підняти його значущість напередодні нового раунду переговорів.

"Не ведіться — він працює в парі з путіним", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, в деяких ЗМІ після появи повідомлень про отруєння Абрамовича з’явилася інформація, що було отруєно українського перемовника Рустема Умерова. Втім, пізніше сам він цю інформацію спростував.