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В элитном районе Дубая нашли виллу Кадырова: расследование (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Кадыров часто летал в ОАЭ в 2021-22 году Новость обновлена 30 марта 2022, 10:29
Кадыров часто летал в ОАЭ в 2021-22 году

Вилла фигурирует на снимках окружения и семьи Кадырова

Чеченский лидер Рамзан Кадыров, который в очередной раз заявил о своем приезде в Украину, оказался весьма богатым человеком.

Как выяснили в расследовании "Украинской правды", в его собственности есть зарегистрированный в оффшорах на Бермудах частный самолет Airbus A319 стоимостью около 80 миллионов долларов с отдельными спальнями.

Интерьер разрабатывала британская компания
Интерьер разрабатывала британская компания
Самолет часто летает в ОАЭ
Самолет часто летает в ОАЭ
Дизайн поражает роскошью
Дизайн поражает роскошью

Этот самолет совершает регулярные рейсы из домашнего аэропорта в Грозном в Объединенные Арабские Эмираты. Окружение Кадырова часто мелькает в районе Джумейра в Дубае, в пятизвездочном отеле, который расположен на одном из наимасштабнейших сооружений страны — насыпной пальме.

Фото соратника Кадырова
Фото соратника Кадырова
Фото с замом Кадырова
Фото с замом Кадырова
Расположение отеля
Расположение отеля

Источники издания сообщили, что там находится вилла Кадырова. Арендовать такую стоит около 3 тысяч долларов в сутки, но есть и частная собственность. Виллы меньшего размера стоят около 7 млн долларов. Кроме фото окружения Кадырова, слова журналисты подтвердили и кадрами из видео из ОАЭ, где Кадыров проводит встречи с разными людьми.

На фоне - фото Кадырова в рамке
На фоне - фото Кадырова в рамке
Интерьер виллы
Интерьер виллы
На вилле проводили встречи с бизнесменами и знаменитостями
На вилле проводили встречи с бизнесменами и знаменитостями

Сообщается, что вилла Кадырова — одна из двух крупнейших. Ее удалось сфотографировать.

Вилла Кадырова в Дубае
Вилла Кадырова в Дубае

Как отметили журналисты "Украинской правды", у ближнего круга Кадырова много фото на фоне этой виллы, также рядом располагается вилла поменьше — для охраны.

Сын Кадырова с советником отца
Сын Кадырова с советником отца

Ранее "Телеграф" публиковал фотографии украинизации виллы дочери кровавого диктатора владимира путина во Франции.

Теги:
#Рамзан Кадыров #Вилла
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