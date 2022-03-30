В элитном районе Дубая нашли виллу Кадырова: расследование (фото)

Вилла фигурирует на снимках окружения и семьи Кадырова

Чеченский лидер Рамзан Кадыров, который в очередной раз заявил о своем приезде в Украину, оказался весьма богатым человеком.

Как выяснили в расследовании "Украинской правды", в его собственности есть зарегистрированный в оффшорах на Бермудах частный самолет Airbus A319 стоимостью около 80 миллионов долларов с отдельными спальнями.

Интерьер разрабатывала британская компания Самолет часто летает в ОАЭ Дизайн поражает роскошью

Этот самолет совершает регулярные рейсы из домашнего аэропорта в Грозном в Объединенные Арабские Эмираты. Окружение Кадырова часто мелькает в районе Джумейра в Дубае, в пятизвездочном отеле, который расположен на одном из наимасштабнейших сооружений страны — насыпной пальме.

Фото соратника Кадырова Фото с замом Кадырова Расположение отеля

Источники издания сообщили, что там находится вилла Кадырова. Арендовать такую стоит около 3 тысяч долларов в сутки, но есть и частная собственность. Виллы меньшего размера стоят около 7 млн долларов. Кроме фото окружения Кадырова, слова журналисты подтвердили и кадрами из видео из ОАЭ, где Кадыров проводит встречи с разными людьми.

На фоне - фото Кадырова в рамке Интерьер виллы На вилле проводили встречи с бизнесменами и знаменитостями

Сообщается, что вилла Кадырова — одна из двух крупнейших. Ее удалось сфотографировать.

Вилла Кадырова в Дубае

Как отметили журналисты "Украинской правды", у ближнего круга Кадырова много фото на фоне этой виллы, также рядом располагается вилла поменьше — для охраны.

Сын Кадырова с советником отца

Ранее "Телеграф" публиковал фотографии украинизации виллы дочери кровавого диктатора владимира путина во Франции.