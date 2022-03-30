В елітному районі Дубая знайшли віллу Кадирова: розслідування (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 220
Вілла фігурує на знімках оточення та родини Кадирова
Чеченський лідер Рамзан Кадиров, який вкотре заявив про свій приїзд в Україну, виявився дуже багатою людиною.
Як з’ясували в розслідуванні "Української правди", його власність має зареєстрований в офшорах на Бермудах приватний літак Airbus A319 вартістю близько 80 мільйонів доларів з окремими спальнями.
Цей літак здійснює регулярні рейси з домашнього аеропорту у Грозному до Об’єднаних Арабських Еміратів. Оточення Кадирова часто помічають в районі Джумейра в Дубаї, в п’ятизірковому готелі, розташованому на одному з наймасштабніших споруд країни — насипній пальмі.
Джерела видання повідомили, що там знаходиться вілла Кадирова. Орендувати таку коштує близько 3 тисяч доларів на добу, але є приватна власність. Вілли меншого розміру коштують близько 7 млн. доларів. Окрім фото оточення Кадирова, слова журналістів підтвердили і кадрами з відео з ОАЕ, де Кадиров проводить зустрічі з різними людьми.
Повідомляється, що вілла Кадирова — одна з двох найбільших. Її вдалося сфотографувати.
Як зазначили журналісти "Української правди", у ближнього кола Кадирова багато фото на фоні цієї вілли, також поряд розташовується менша вілла — для охорони.
Раніше "Телеграф" публікував фотографії українізації вілли доньки кривавого диктатора Володимира Путіна у Франції.
- Дата публікації
-
- Категорія
-