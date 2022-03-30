В елітному районі Дубая знайшли віллу Кадирова: розслідування (фото)

Вілла фігурує на знімках оточення та родини Кадирова

Чеченський лідер Рамзан Кадиров, який вкотре заявив про свій приїзд в Україну, виявився дуже багатою людиною.

Як з’ясували в розслідуванні "Української правди", його власність має зареєстрований в офшорах на Бермудах приватний літак Airbus A319 вартістю близько 80 мільйонів доларів з окремими спальнями.

Інтер’єр розробляла британська компанія Літак часто літає в ОАЕ Дизайн вражає розкішшю

Цей літак здійснює регулярні рейси з домашнього аеропорту у Грозному до Об’єднаних Арабських Еміратів. Оточення Кадирова часто помічають в районі Джумейра в Дубаї, в п’ятизірковому готелі, розташованому на одному з наймасштабніших споруд країни — насипній пальмі.

Фото соратника Кадирова Фото із заступником Кадирова Розташування готелю

Джерела видання повідомили, що там знаходиться вілла Кадирова. Орендувати таку коштує близько 3 тисяч доларів на добу, але є приватна власність. Вілли меншого розміру коштують близько 7 млн. доларів. Окрім фото оточення Кадирова, слова журналістів підтвердили і кадрами з відео з ОАЕ, де Кадиров проводить зустрічі з різними людьми.

На фоні — фото Кадирова у рамці Інтер’єр вілли На віллі проводили зустрічі з бізнесменами та знаменитостями

Повідомляється, що вілла Кадирова — одна з двох найбільших. Її вдалося сфотографувати.

Вілла Кадирова у Дубаї

Як зазначили журналісти "Української правди", у ближнього кола Кадирова багато фото на фоні цієї вілли, також поряд розташовується менша вілла — для охорони.

Син Кадирова з радником батька

Раніше "Телеграф" публікував фотографії українізації вілли доньки кривавого диктатора Володимира Путіна у Франції.