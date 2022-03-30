Рус

В елітному районі Дубая знайшли віллу Кадирова: розслідування (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
220
Кадиров часто літав до ОАЕ у 2021-22 році Новина оновлена 30 березня 2022, 10:29
Кадиров часто літав до ОАЕ у 2021-22 році

Вілла фігурує на знімках оточення та родини Кадирова

Чеченський лідер Рамзан Кадиров, який вкотре заявив про свій приїзд в Україну, виявився дуже багатою людиною.

Як з’ясували в розслідуванні "Української правди", його власність має зареєстрований в офшорах на Бермудах приватний літак Airbus A319 вартістю близько 80 мільйонів доларів з окремими спальнями.

Інтер’єр розробляла британська компанія
Інтер’єр розробляла британська компанія
Літак часто літає в ОАЕ
Літак часто літає в ОАЕ
Дизайн вражає розкішшю
Дизайн вражає розкішшю

Цей літак здійснює регулярні рейси з домашнього аеропорту у Грозному до Об’єднаних Арабських Еміратів. Оточення Кадирова часто помічають в районі Джумейра в Дубаї, в п’ятизірковому готелі, розташованому на одному з наймасштабніших споруд країни — насипній пальмі.

Фото соратника Кадирова
Фото соратника Кадирова
Фото із заступником Кадирова
Фото із заступником Кадирова
Розташування готелю
Розташування готелю

Джерела видання повідомили, що там знаходиться вілла Кадирова. Орендувати таку коштує близько 3 тисяч доларів на добу, але є приватна власність. Вілли меншого розміру коштують близько 7 млн. доларів. Окрім фото оточення Кадирова, слова журналістів підтвердили і кадрами з відео з ОАЕ, де Кадиров проводить зустрічі з різними людьми.

На фоні — фото Кадирова у рамці
На фоні — фото Кадирова у рамці
Інтер’єр вілли
Інтер’єр вілли
На віллі проводили зустрічі з бізнесменами та знаменитостями
На віллі проводили зустрічі з бізнесменами та знаменитостями

Повідомляється, що вілла Кадирова — одна з двох найбільших. Її вдалося сфотографувати.

Вілла Кадирова у Дубаї
Вілла Кадирова у Дубаї

Як зазначили журналісти "Української правди", у ближнього кола Кадирова багато фото на фоні цієї вілли, також поряд розташовується менша вілла — для охорони.

Син Кадирова з радником батька
Син Кадирова з радником батька

Раніше "Телеграф" публікував фотографії українізації вілли доньки кривавого диктатора Володимира Путіна у Франції.

Теги:
#Рамзан Кадиров #Вілла
російський танк
Україна
Танків вже більше 600: свіжі цифри втрат росіян в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
російський танк
Танків вже більше 600: свіжі цифри втрат росіян в Україні
Дата публікації
Категорія
У Росії навчитися подібному військові просто не змогли б
Росіяни, які потрапили в полон, переходять воювати за Україну: спершу хочуть битися з Кадировим
Дата публікації
Категорія
Представник Великобританії в ООН Барбара Вудворд
Посол в ООН заявив про бажання Британії стати країною-гарантом безпеки України
Дата публікації
Категорія
росіяни продовжують атакувати українські позиції, але втрачають і людей, і техніку
росія кинула всі сили на Донбас: карти бойових дій в Україні
Дата публікації
Категорія
Головні новини в Україні 30 березня
Війна - день 35: на тлі "успішних" переговорів росія завдає масованих ракетних ударів по містам України