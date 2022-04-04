На фоне рекордного роста цен россиян готовят к ультрадешевой еде: в сети нашли повод для шуток

Гражданам предлагают готовить дешевую рыбу, или же траву.

В российских супермаркетах после санкций за развязанную Россией войну в Украине давно наблюдается нехватка продуктов. Поэтому пропагандистские СМИ уже сейчас начали морально готовить россиян к ультрадешевой пище — мойве или крапиве.

Так, в российском издании "Комсомольская правда" появилась статья о пользе и дешевизне мойвы – морская мелкая рыба. Пропагандисты пишут, что "в советские времена мойвой кормили кошек", а теперь они предлагают и россиянам отведать эту рыбу.

Конечно, такая публикация вызвала бурную реакцию у пользователей социальной сети Twitter и породила множество шуток. Люди интересовались, действительно ли у россиян настолько критическая ситуация с продуктами, что им предлагают есть мойву. Другие одновременно писали, что следующей в РосСМИ появятся публикации о пользе крапивы и щавеля. А некоторые россияне отмечали, что мойва давно перестала быть дешевой и не все могут себе ее позволить (цена рыбы 400 рублей за килограмм – это примерно 139 гривен). Еще некоторые поинтересовались рецептом приготовления мойвы для Путина.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России наблюдается тотальный дефицит сахара, а цена на детские подгузники взлетела к небесам. Россияне из-за этого разразились гневом в социальных сетях.