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На тлі рекордного зростання цін росіян готують до ультрадешевої їжі: у мережі знайшли привід для жартів

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Меню у росіян - на любителя Новина оновлена 04 квітня 2022, 17:59
Меню у росіян - на любителя

Громадянам пропонують готувати дешеву рибу, або ж траву.

У російських супермаркетах після санкцій за розв'язану Росією війну в Україні давно спостерігається нестача продуктів. Тому пропагандистські ЗМІ вже зараз почали морально готувати росіян до ультрадешевої їжі — мойви чи кропиви.

Так, у російському виданні "Комсомольська правда" з'явилася стаття про користь та дешевизну мойви — морська дрібна риба. Пропагандисти пишуть, що "у радянські часи мойвою годували котів", а тепер вони пропонують й росіянам скуштувати цієї риби.

Звісно, що така публікація викликала бурхливу реакцію у користувачів соціальної мережі Twitter та породила безліч жартів. Люди цікавилися, чи дійсно у росіян настільки критична ситуація з продуктами, що їм пропонують їсти мойву. Інші одночасно писали, що наступним у росЗМІ з'являться публікації про користь кропиви та щавлю. А деякі росіяни зазначали, що мойва давно перестала бути дешевою і не всі можуть собі її дозволити (ціна риби 400 рублів за кілограм — це приблизно 139 гривень). Ще дехто поцікавився рецептом приготування мойви для Путіна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в росії спостерігається тотальний дефіцит цукру, а ціна на дитячі підгузки злетіла до небес. Росіяни через це вибухнули гнівом у соціальних мережах.

Теги:
#Росія #Санкції #Продукти
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