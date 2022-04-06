Заявление о приказе путина насчет отвода войск взбесило россиян: требуют принять меры

Некоторые уже задаются вопросом, зачем вообще нужно было вторгаться

Хотя в россии придумали новое нелепое объяснение выведения войск из Киевской области, — сами россияне его не оценили. Кровавого диктатора владимира путина бурно критикуют за приказ о выведении якобы с целью переговоров с Украиной.

Свою критику граждане рф активно публикуют в социальных сетях.

Такой "жест доброй воли", как назвали россияне вынужденный побег с части украинских территорий, не вдохновил россиян.

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Они стали критиковать решение власти и ложь своим гражданам о настоящих причинах. Также многие заподозрили, что с верхушкой власти происходит что-то неладное.

"Что мелет Песков?", "путин вообще в курсе, что Песков на публику вещает?", "Какие переговоры? Вы уже определитесь, чего хотите", "Мата на них нет", "Неправильное решение", "Хватит вешать на уши. Ушли потому что группировка войск маленькая. Зачем нас за идиотов держать?", "Слабо верится, чтобы путит на такое пошел", "Совсем в Кремле что-то не то", — пишут в комментариях.

Реакция россиян

Напомним, что об освобождении Киевской области от оккупантов стало известно 2 апреля, — до этого россияне смогли пробиться под Киев и принесли мирным жителям много боли.

Однако захватить столицу за три дня, как они обещали в начале вторжения, им конечно же не удалось, вследствие чего они решили отступить.

Ранее "Телеграф" публиковал эксклюзивный фото и видео репортаж из Бучи, которая едва ли не больше всех других населенных пунктов в Киевской области пострадала от "русского мира".