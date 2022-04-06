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У путина придумали новое объяснение ухода войск из-под Киева

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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У путина придумали новое объяснение ухода войск из-под Киева Новость обновлена 06 апреля 2022, 11:54

Путинская пропаганда начала продвижение новой "теории"

Пресс-секретарь президента росии диктатора владимира путина, Дмитрий Песков отличился новым "заявлением". Дипломат назвал вывод российских войск из Киевской области "жестом доброй воли" для якобы создания условий для переговоров, в ходе которых возможны принятия серьезных решений.

Об этом сообщает ряд российских СМИ.

Как сообщалось ранее, после отступления из Киевской и Черниговской областей, россия проводит переброску войск для того, чтобы усилить давление на украинских защитников в восточных и южных областях. В Минобороны Украины заявляли, что одной из приоритетных целей для российских захватчиков является Харьков.

Также "Телеграф" сообщал, что, кроме планов дальнейшего наступления на украинские населенные пункты, россия может рассматривать возможность нападения на страны НАТО. Альянс уже готовит силы на этот случай.

Теги:
#Россия #Путин #Война #Дмитрий Песков #Песков
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