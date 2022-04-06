россия впервые не смогла рассчитаться с Западом в долларах

Минфин россии расплачивался рублями

россии отказали принимать выплаты обязательств по евробондам в долларах. Минфин россии впервые расплачивался с иностранными кредиторами в рублях. А все это из-за отказа иностранного банка выполнить платежное поручение в долларах.

Выплаты в размере $649,2 млн были переведены в рубли. Стоит отметить, что какой именно банк отказал россии, неизвестно.

"4 апреля 2022 года Минфин россии перечислил денежные средства НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" для осуществления указанных выплат в валюте рф по официальному курсу Банка россии… Таким образом, упомянутые выше обязательства по облигациям "Россия-2022" и "Россия-2042" исполнены в полном объеме", — сообщили в министерстве.

Для справки: Евробонды или еврооблигации — это ценные бумаги, которые выпускаются в иностранной валюте. Это долговые обязательства, циркулирующие на рынке евровалют.

Отметим, что ранее США ввели против рф новые санкции, одним из них стал запрет оплачивать свой госдолг в долларах по заблокированным счетам российского правительства в американских банках.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что новый пакет европейских санкций может ограничить лизинг самолетов, импорт и экспорт изделий из стали и предметов роскоши. Тем временем, в Украине подчеркивают – этого мало, и главным санкционным ударом по стране-агрессору должно быть прямое эмбарго на все энергоресурсы, или косвенные меры — закрытие портов для товаров.