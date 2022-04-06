Укр

россия впервые не смогла рассчитаться с Западом в долларах

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
664
россия впервые не смогла рассчитаться с Западом в долларах Новость обновлена 06 апреля 2022, 13:14

Минфин россии расплачивался рублями

россии отказали принимать выплаты обязательств по евробондам в долларах. Минфин россии впервые расплачивался с иностранными кредиторами в рублях. А все это из-за отказа иностранного банка выполнить платежное поручение в долларах.

Выплаты в размере $649,2 млн были переведены в рубли. Стоит отметить, что какой именно банк отказал россии, неизвестно.

"4 апреля 2022 года Минфин россии перечислил денежные средства НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" для осуществления указанных выплат в валюте рф по официальному курсу Банка россии… Таким образом, упомянутые выше обязательства по облигациям "Россия-2022" и "Россия-2042" исполнены в полном объеме",сообщили в министерстве.

Для справки: Евробонды или еврооблигации — это ценные бумаги, которые выпускаются в иностранной валюте. Это долговые обязательства, циркулирующие на рынке евровалют.

Отметим, что ранее США ввели против рф новые санкции, одним из них стал запрет оплачивать свой госдолг в долларах по заблокированным счетам российского правительства в американских банках.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что новый пакет европейских санкций может ограничить лизинг самолетов, импорт и экспорт изделий из стали и предметов роскоши. Тем временем, в Украине подчеркивают – этого мало, и главным санкционным ударом по стране-агрессору должно быть прямое эмбарго на все энергоресурсы, или косвенные меры — закрытие портов для товаров.

Теги:
#Санкции
Владимир Жириновский
Новости России
Умер Владимир Жириновский
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Жириновский
Умер Владимир Жириновский
Дата публикации
Категория
Россияне ударили по месту раздачи гуманитарки на Донбассе, есть жертвы (фото 18+)
Россияне ударили по месту раздачи гуманитарки на Донбассе, есть жертвы (фото 18+)
Дата публикации
Категория
Люди в рф начинают догадываться, что путин им врет
Заявление о приказе путина насчет отвода войск взбесило россиян: требуют принять меры
Дата публикации
Категория
Город уже никогда не будет прежним, трагедия навсегда его изменила
Руины от "русского мира" в Буче: эксклюзивный репортаж про захоронения и разбитые танки
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 6 апреля
Война — день 42: бои за юг и восток Украины продолжаются, россия бомбит украинские города