росія вперше не змогла розрахуватися із Заходом у доларах

Мінфін росії розплачувався рублями

росії відмовили приймати виплати зобов’язань щодо євробондів у доларах. Мінфін росії вперше розплачувався з іноземними кредиторами у рублях. А все це через відмову іноземного банку виконати платіжне доручення у доларах.

Виплати у розмірі $649,2 млн було переведено в рублі. Варто зазначити, який саме банк відмовив росії, невідомо.

"4 квітня 2022 року Мінфін росії перерахував кошти НКО АТ "Національний розрахунковий депозитарій" для здійснення зазначених виплат у валюті рф за офіційним курсом Банку росії… Таким чином, згадані вище зобов’язання за облігаціями "Росія-2022" та "Росія-2042" виконані у повному обсязі", — повідомили у міністерстві.

Для довідки: Євробонди чи єврооблігації – це цінні папери, що випускаються в іноземній валюті. Це боргові зобов’язання, що циркулюють над ринком євровалют.

Зазначимо, що раніше США ввели проти росії нові санкції, однією з них стала заборона оплачувати свій держборг у доларах за заблокованими рахунками російського уряду в американських банках.

Нагадаємо, раніше з’являлася інформація про те, що новий пакет європейських санкцій може обмежити лізинг літаків, імпорт та експорт виробів із сталі та предметів розкоші. Тим часом в Україні наголошують – цього мало, і головним санкційним ударом по країні-агресору має бути пряме ембарго на всі енергоресурси, чи непрямі заходи – закриття портів для товарів.