Укр

За пределы цивилизации: какие страны выслали российских дипломатов (инфографика)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
243
Российские посольства Новость обновлена 06 апреля 2022, 14:38
Российские посольства

Список стран, которые выслали российских дипломатов.

После того, как весь мир узнал о зверствах российских войск против мирного населения в Буче и других городах Украины, страны Европы начали активно высылать российских дипломатов и отзывать послов.

5 апреля Европейский Союз объявил 19 российских дипломатов персонами нон-грата за "участие в деятельности, что противоречит их дипломатическому статусу". Дипломатов обязали покинуть Бельгию, в которой расположены руководящие структуры Евросоюза.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Речь идет о сотрудниках постоянного представительства россии при Евросоюзе в Брюсселе. Распоряжение об их выдворении выдал представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель.

"Я решил признать нескольких должностных лиц постоянного представительства Российской Федерации в ЕС персонами нон-грата за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу", – заявил Боррель.

Всего за несколько дней ряд стран ЕС выслали от нескольких до десятков российских дипломатов и сотрудников посольств:

  • Германия объявила "значительное" число сотрудников посольства рф нежелательными. В российском дипведомстве уточнили, что речь идёт о 40 людях.
  • Франция объявила о намерении выслать российских дипломатов. Речь идёт о примерно 30 людях.
  • Литва и Латвия высылают российских послов и отзывают своих послов из россии. Российские консульства на территории двух балтийских стран будут закрыты. Своего посла из Москвы отозвали, а российского посла обязали покинуть Вильнюс. Консульство в Клайпеде закроют. Российский посол получит предписание покинуть Ригу, а посла Латвии отзовут из Москвы.
  • Дания объявила о высылке 15 дипломатов, которые, по её мнению, занимались шпионажем.
  • Италия высылает 30 сотрудников посольства "в связи с национальной безопасностью".
  • Испания объявила о высылке 25 дипломатов, отметив, что на сборы "им дадут несколько дней".
  • Швеция объявила о высылке трёх сотрудников российского посольства и не исключила депортацию большего числа дипломатов, чья страна "не соблюдает Венскую конвенцию".
  • Греция 6 апреля объявила 12 российских дипломатов персонами нон грата, присоединившись к другим европейским государствам.

Полный список стран, которые выслали российских дипломатов — в инфографике "Телеграфа":

Какие страны выслали российских дипломатов
Какие страны выслали российских дипломатов

В первые дни войны решение выслать российских депутатов приняли такие страны, как Чехия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Болгария, Словакия, Черногория.

Отмечается, что за две недели более 150 российских дипломатов покинули страны Европы. А всего с начала войны было выслано 239 сотрудников российских посольств.

В свою очередь россия отвергает все обвинения в убийствах мирных жителей и называет многочисленные фото и видеосвидетельства "постановкой".

В российском МИДе заявили, что высылание дипломатов не останется без ответа.

Теги:
#ЕС #Россия
Буча
Спорт
Минцифры отыскало родственников палачей из Бучи: что россияне ответили украинцам
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Буча
Минцифры отыскало родственников палачей из Бучи: что россияне ответили украинцам
Дата публикации
Категория
"Экстрасенсы промахнулись мимо путина": как украинцы отреагировали на смерть Жириновского
"Экстрасенсы промахнулись мимо путина": как украинцы отреагировали на смерть Жириновского
Дата публикации
Категория
В рф продолжают ограничивать население абсурдными запретами
В Раде хотят запретить все российские названия в Украине, а в россии запретили сравнивать СССР и Третий Рейх
Дата публикации
Категория
Российские посольства
За пределы цивилизации: какие страны выслали российских дипломатов (инфографика)
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 6 апреля
Война — день 42: бои за юг и восток Украины продолжаются, россия бомбит украинские города