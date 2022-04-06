За пределы цивилизации: какие страны выслали российских дипломатов (инфографика)

Список стран, которые выслали российских дипломатов.

После того, как весь мир узнал о зверствах российских войск против мирного населения в Буче и других городах Украины, страны Европы начали активно высылать российских дипломатов и отзывать послов.

5 апреля Европейский Союз объявил 19 российских дипломатов персонами нон-грата за "участие в деятельности, что противоречит их дипломатическому статусу". Дипломатов обязали покинуть Бельгию, в которой расположены руководящие структуры Евросоюза.

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Речь идет о сотрудниках постоянного представительства россии при Евросоюзе в Брюсселе. Распоряжение об их выдворении выдал представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель.

"Я решил признать нескольких должностных лиц постоянного представительства Российской Федерации в ЕС персонами нон-грата за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу", – заявил Боррель.

Всего за несколько дней ряд стран ЕС выслали от нескольких до десятков российских дипломатов и сотрудников посольств:

Германия объявила "значительное" число сотрудников посольства рф нежелательными. В российском дипведомстве уточнили, что речь идёт о 40 людях.

объявила "значительное" число сотрудников посольства рф нежелательными. В российском дипведомстве уточнили, что речь идёт о 40 людях. Франция объявила о намерении выслать российских дипломатов. Речь идёт о примерно 30 людях.

объявила о намерении выслать российских дипломатов. Речь идёт о примерно 30 людях. Литва и Латвия высылают российских послов и отзывают своих послов из россии. Российские консульства на территории двух балтийских стран будут закрыты. Своего посла из Москвы отозвали, а российского посла обязали покинуть Вильнюс. Консульство в Клайпеде закроют. Российский посол получит предписание покинуть Ригу, а посла Латвии отзовут из Москвы.

и высылают российских послов и отзывают своих послов из россии. Российские консульства на территории двух балтийских стран будут закрыты. Своего посла из Москвы отозвали, а российского посла обязали покинуть Вильнюс. Консульство в Клайпеде закроют. Российский посол получит предписание покинуть Ригу, а посла Латвии отзовут из Москвы. Дания объявила о высылке 15 дипломатов, которые, по её мнению, занимались шпионажем.

объявила о высылке 15 дипломатов, которые, по её мнению, занимались шпионажем. Италия высылает 30 сотрудников посольства "в связи с национальной безопасностью".

высылает 30 сотрудников посольства "в связи с национальной безопасностью". Испания объявила о высылке 25 дипломатов, отметив, что на сборы "им дадут несколько дней".

объявила о высылке 25 дипломатов, отметив, что на сборы "им дадут несколько дней". Швеция объявила о высылке трёх сотрудников российского посольства и не исключила депортацию большего числа дипломатов, чья страна "не соблюдает Венскую конвенцию".

объявила о высылке трёх сотрудников российского посольства и не исключила депортацию большего числа дипломатов, чья страна "не соблюдает Венскую конвенцию". Греция 6 апреля объявила 12 российских дипломатов персонами нон грата, присоединившись к другим европейским государствам.

Полный список стран, которые выслали российских дипломатов — в инфографике "Телеграфа":

Какие страны выслали российских дипломатов

В первые дни войны решение выслать российских депутатов приняли такие страны, как Чехия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Болгария, Словакия, Черногория.

Отмечается, что за две недели более 150 российских дипломатов покинули страны Европы. А всего с начала войны было выслано 239 сотрудников российских посольств.

В свою очередь россия отвергает все обвинения в убийствах мирных жителей и называет многочисленные фото и видеосвидетельства "постановкой".

В российском МИДе заявили, что высылание дипломатов не останется без ответа.