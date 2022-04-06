За пределы цивилизации: какие страны выслали российских дипломатов (инфографика)
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Список стран, которые выслали российских дипломатов.
После того, как весь мир узнал о зверствах российских войск против мирного населения в Буче и других городах Украины, страны Европы начали активно высылать российских дипломатов и отзывать послов.
5 апреля Европейский Союз объявил 19 российских дипломатов персонами нон-грата за "участие в деятельности, что противоречит их дипломатическому статусу". Дипломатов обязали покинуть Бельгию, в которой расположены руководящие структуры Евросоюза.
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Речь идет о сотрудниках постоянного представительства россии при Евросоюзе в Брюсселе. Распоряжение об их выдворении выдал представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель.
"Я решил признать нескольких должностных лиц постоянного представительства Российской Федерации в ЕС персонами нон-грата за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу", – заявил Боррель.
Всего за несколько дней ряд стран ЕС выслали от нескольких до десятков российских дипломатов и сотрудников посольств:
- Германия объявила "значительное" число сотрудников посольства рф нежелательными. В российском дипведомстве уточнили, что речь идёт о 40 людях.
- Франция объявила о намерении выслать российских дипломатов. Речь идёт о примерно 30 людях.
- Литва и Латвия высылают российских послов и отзывают своих послов из россии. Российские консульства на территории двух балтийских стран будут закрыты. Своего посла из Москвы отозвали, а российского посла обязали покинуть Вильнюс. Консульство в Клайпеде закроют. Российский посол получит предписание покинуть Ригу, а посла Латвии отзовут из Москвы.
- Дания объявила о высылке 15 дипломатов, которые, по её мнению, занимались шпионажем.
- Италия высылает 30 сотрудников посольства "в связи с национальной безопасностью".
- Испания объявила о высылке 25 дипломатов, отметив, что на сборы "им дадут несколько дней".
- Швеция объявила о высылке трёх сотрудников российского посольства и не исключила депортацию большего числа дипломатов, чья страна "не соблюдает Венскую конвенцию".
- Греция 6 апреля объявила 12 российских дипломатов персонами нон грата, присоединившись к другим европейским государствам.
Полный список стран, которые выслали российских дипломатов — в инфографике "Телеграфа":
В первые дни войны решение выслать российских депутатов приняли такие страны, как Чехия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Болгария, Словакия, Черногория.
Отмечается, что за две недели более 150 российских дипломатов покинули страны Европы. А всего с начала войны было выслано 239 сотрудников российских посольств.
В свою очередь россия отвергает все обвинения в убийствах мирных жителей и называет многочисленные фото и видеосвидетельства "постановкой".
В российском МИДе заявили, что высылание дипломатов не останется без ответа.
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