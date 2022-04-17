"Должен выполнить немедленно": в россии в очередной раз выдвинули требования Зеленскому

В россии заявили, что Украина должна незамедлительно принять все требования Кремля.

В россии отреагировали на слова Зеленского о том, что договор с рф может состоять из двух документов – о гарантиях безопасности для Украины и о ее отношениях с россией.

Как сообщают российские СМИ, в россии традиционно прибегли к манипуляциям и выдвинули президенту Украины Владимиру Зеленскому два условия.

По словам спикера Госдумы рф Володина, требования Зеленский "должен выполнить немедленно", если он "думает о гражданах Украины".

"Первое: отвести войска с территории "Донецкой и Луганской народных республик". Второе: фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны",— заявил Володин.

Глава Госдумы также заявил, что Зеленский "хочет выиграть время", когда говорит, что Украина до сих пор не отказалась от попыток прекратить войну путем переговоров. Володин отметил, что это время Украина использует, чтобы "получить военную помощь от НАТО".

Отметим, ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи с президентом рф рассказал, что путин точно знает, что происходит сейчас и верит, что выигрывает войну.