"Обстрел Украиной" Белгородской области снова оказался постановкой рф: есть доказательство

Оккупанты устроили новую провокацию, чтобы обвинить ВСУ

Утром во вторник, 19 апреля, российские пропагандисты стали распространять новости о якобы обстреле Вооруженными силами Украины села Головчино на границе Белгородской области. Однако есть основания полагать, что это очередная постановка и провокация.

Об этом можно судить по тому, что публикация материалов по теме была заранее запланирована.

Первая информация об обстреле села Головчино появилась в 06:31 по киевскому времени 19 апреля, после чего ее активно стали тиражировать все российские СМИ.

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В twitter-аккаунте "РИА Новости" соответствующий пост появился в 06:42, при этом он был опубликован с помощью приложения для планирования TweetDeck, — это может говорить о том, что материал об обстреле был заранее подготовлен и запланирован к выходу в подходящее время.

Головчино находится неподалеку от российско-украинской границы в 60 километрах от Белгорода и в 80 км от Харькова.

Головчино на карте Белгородской области россии

Там живет менее 5 тысяч человек, а единственная достопримечательность, — круглое здание, которое изначально было построено непонятно с какой целью, а сейчас выполняет роль музея.

Круглое здание в Головчино

В сети публикуют фото якобы последствий обстрела Головчино, говорят, что вследствие него пострадала одна местная жительница.

Такие фото разрушений Головчино публикуют в сети местные каналы

Стоит заметить, что украинская разведка уже неоднократно предупреждала о возможных провокациях россии в пограничных с Украиной областях, — у оккупантов заканчиваются силы, и они хотят таким образом разозлить жителей и мотивировать их воевать против украинцев.

Как сообщал "Телеграф", на днях уже был подобный обстрел Белгородской области.