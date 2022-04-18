Обстрелы и взрывы в Белгороде: глава украинской разведки дал совет россиянам

Россиянам пора привыкнуть к провокациям российских военных.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов считает, что россиянам, живущим в областях у границы с Украиной, придется привыкать к взрывам и обстрелам, ведь российские военные специально обстреливают свои же территории, чтобы обвинить в Украину в нападении, как это было со взрывами в Белгороде.

Об этом Буданов рассказал в интервью для издания Spiegel.

"Я понимаю, что им сложно признать, что впервые с 1943 года происходят нападения на российскую территорию. Но они должны привыкнуть к этому" — говорит Буданов.

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Также глава ГУР Украины добавил, что в основном целью таких провокаций является желание оправдать собственную агрессию. Однако у россии в войне с Украиной цели таких инсценировок совершенно другие.

"Во-первых, речь идет о консолидации своего общества, которое в массе своей отказывается воевать. Ей нужно показать, что Украина — террористическое государство, угроза, которую необходимо остановить. А во-вторых, отвлечь внимание общественности от Бучи и других случаев насилия и убийства детей. Так что, если в ближайшие дни взорвутся вокзалы, электростанции или цистерны с горючим и каждый раз будут обвинять Украину, я не сильно удивлюсь", — добавил Буданов.

Напомним, что уже 1 апреля в Белгороде начался пожар на нафтебазе. Позднее в сети появилось видео начала пожара. На россии же сразу обвинили во всем Украину, якобы та обстреляла нафтобазу, и 2 апреля СК рф возбудил дело о теракте "после авиаудара Вооруженных сил Украины по нефтебазе в Белгороде". Тем временем группа Conflict Intelligence Team (CIT), анализирующая оперативную ситуацию из открытых источников, заявила, что ракеты по нефтебазе в Белгороде на самом деле летели с территории россии, а не Украины, как об этом лгут российские власти.

Также ранее, "Телеграф" сообщал, что глава украинского управления разведки Кирилл Буданов отметил, что украинские защитники не оставят свои позиции в Мариуполе, пока город не будет деблокирован и освобожден.