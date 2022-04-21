У путина прямым текстом заявили о "возвращении территорий"

Имперские аппетиты российских чиновников не устают поражать

Глава государственной думы рф Вячеслав Володин уверен, что нынешними военными действиями в Украине россия занимается "возвращением своих территорий". При этом чиновник свято уверен, что после окончания войны мир передумает насчет отношения к рф и вернет им все активы, доплатив еще и сверху.

Свою позицию Володин высказал на очередном заседании парламента, видео из которого разместили в Telegram-канале "Дума".

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По мнению политика, любые санкции, которые сейчас вводятся Западом против Москвы, не являются причиной утраты капитала.

"Мы ресурсы не потеряли. Их заморозили. Нам их надо возвращать", — убежден Вячеслав Володин.

Также он заявил, что россия много чего потеряла, поэтому пришло время возвращать. Среди "утерянных" вещей россии внезапно оказались и почему-то территории Украины, чьи суверенные границы были признаны и самой россией после распада СССР.

"Сейчас страна возвращает себе и эти активы, и территории, — сказал Володин. — Надо в это верить".

Разумеется, подобные заявления не остались незамеченными пользователями сети.

Убежденность главы госдумы рф в различных подобных вещах уже не удивляет, ведь ранее он высказался о необходимости получить компенсации от потерь экономики, которые несет россия. По его словам, Москва обязательно "подсчитает", какой урон был нанесен ее бюджету от "незаконных" санкций со стороны Запада. При этом о законности нападения на Украину политик, конечно же, ничего не говорит.

Интересно, что несмотря на убежденность Володина насчет "возвращения территорий", 24 февраля путин заявлял, что у него нет в планах оккупации Украины.