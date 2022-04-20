У путина захотели "компенсации" потерь из-за санкций

Отдельные россияне при власти до сих пор убеждены, что "им все должны"

В россии начали признавать серьезный удар по экономике, который наносят западные санкции, и заикнулись о необходимости получения "компенсаций" за такие потери. Таким заявлением "разродился" глава Госдумы рф Вячеслав Володин на фоне подготовки Европой очередного, уже шестого пакета экономических ограничений против Москвы.

Свою позицию политик высказал на личном Telegram-канале в среду, 20 апреля.

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По его мнению, санкции, которыми сейчас пытаются остановить россию, являются незаконными.

"К этой теме мы еще вернемся и посчитаем вред, который вы нанесли нашей экономике. Вам придется в любом случае его компенсировать, — считает Володин. — Как и когда — вопрос времени".

В целом же к подобному высказыванию его подтолкнуло решение некоторых стран Евросоюза отказаться от потребления российских нефти и газа. По словам Вячеслава Володина, для рф это — не слишком большая проблема, ведь якобы есть и другие страны, которые готовы приобрести эти энергоресурсы.

Также кремлевский политик витиевато рассказывает европейцам, что именно они виноваты во всем происходящем, а раньше и вовсе жили "беззаботно за счет россии". Также Володин подчеркнул, что рф якобы является государством, которое готово к вызовам, поэтому якобы со всеми санкциями справятся.

Напомним, что санкционные ограничения не являются пустым звуком. Так, ранее стало известно, что российские предприятия машинной и не только промышленности лишились поставок важного сырья. Из-за этого может пострадать сразу несколько важных экономических сфер.

Также "Телеграф" писал, что также в россии начались проблемы на заводах, которые производят вооружение для путинской армии. Проблема проста — практически все комплектующие поставлялись из других стран, а сейчас поставки перекрыты.