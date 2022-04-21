Укр

В россии демонтируют трибуны на стадионе из-за схожести с украинским флагом (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Стадион "Туймаада" Новость обновлена 21 апреля 2022, 21:29
Стадион "Туймаада"

Власти при этом называют другую причину.

В рф боятся желто-синих цветов, а украинский флаг мерещится россиянам везде. В Якутске на футбольном стадионе "Туймаада" решили демонтировать "украинские" трибуны.

Об этом сообщил начальник стадиона Анатолий Тартаков в комментарии Sakhada.

Тартаков отметил, что трибуны демонтируют в связи с износом, однако в сети ему не поверили.

"Сейчас убирают синие скамейки из-за износа. Они ведь стоят с 1996 года, многие сломаны. В 2012-м был частичный ремонт, и все. Так что планы поменять были давно. Решили начать демонтаж с синих скамеек, их немного, всего три ряда. Все остальное – домыслы людей," — заявил Тартаков.

В интернете гуляет совсем другая версия — властям якобы не нравится, что главный стадион в городе фактически является большим флагом Украины. К слову, до 2017 года на стадионе "Туймаада" до своего расформирования играл ФК "Якутия".

В telegram-канале truexanewsua написали: "Трибуны стадиона в Якутске демонтируют из-за схожести с цветами украинского флага. Маразм крепчал."

Напомним, российский футболист в Чехии не поддержал Украину на акции перед игрой.

Ранее украинский футболист Андрей Ярмоленко назвал самого достойного игрока сборной рф.

Теги:
#Украина #Россия #Якутск #Война с Россией
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