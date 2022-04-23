В госучреждения россии хотят официально поставить "стукачей"

В российских министерствах появятся специальные люди, которые будут следить за "проблемами с лояльностью"

В российских министерствах и других ведомствах и компаниях, подчиненных государству, будут вводить новые должности заместителей руководителей по информационно-политической работе.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

Издание сообщает, что сама идея была далеко не новой, однако теперь ее актуальность заметно возросла.

В частности отмечается, что задачей этих людей будет следить за эмоциональным настроем коллектива, а также доносить туда "сигналы кремля" и объяснять их цели в рамках общегосударственной политики. На эти должности смогут попасть лишь действующие сотрудники, а людей извне на них назначать не станут, как и не станут вводить для них дополнительную ставку.

Источники издания сообщили, что идея о необходимости введения такой должности было озвучено после прошлогодних выборов в госдуму, когда в администрации президента сообщили о том, что существуют "проблемы с лояльностью к действующему курсу власти" и предложили вернуться к советской практике создания "единого смыслового и информационного поля в ведомствах".

В некоторых госпредприятиях такие работники уже появились, например источник в одной из таких компаний объяснил, что такой сотрудник информирует коллектив о проведении мероприятий в поддержку российской армии, а также через него передавались установки по размещению плакатов соответствующего содержания в помещениях.

Как известно, в россии постоянно проводят многочисленные акции в поддержку оккупационных войск в Украине, а "промывать" мозги начинают чуть ли не самых ранних лет. Например, в одном из детских садов Казани воспитательница рассказывала детям, почему война это хорошо.

Впрочем, находятся отдельные родители, которые яро выступают против втягивания детей в путинскую авантюру. Так одна из женщин сорвала буквы V и Z из окон детсада, даже несмотря на то, что воспитатели начали угрожать ей приездом полицейских.